Ein Jahr nach der Terrornacht: eine Bilanz

Am 2. November 2020 erschütterte ein Terroranschlag mit vier Toten die Wiener Innenstadt. Eine Untersuchung förderte eine toxische Kombination aus Nicht-Handeln, verzögertem Handeln und falschem Handeln zutage.

Am 2. November 2020, am Vorabend des bevorstehenden Herbst-Lockdowns wurde die positive Stimmung im Bermuda-Dreieck von Gewehrsalven brüsk zerstört. Ein Terroranschlag mitten in Wien. Kujtim F., ein vorbestrafter 20-jähriger Jihadist mit nordmazedonischen Wurzeln, feuerte mit seinem AK-47-Klon wahllos auf Passanten und in die gut frequentierten Schanigärten.