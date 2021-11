(c) imago /Waldmüller

Der neue "Bild"-Chef Johannes Boie holt in seiner ersten Personalentscheidung zwei Frauen in die erweiterte Chefredaktion der deutschen Boulevard-Zeitung. Die beiden Blattmacherinnen Linna Nickel (41) und Antje Schippmann (34) sind neue Mitglieder der "Bild"-Chefredaktion, wie der Axel-Springer-Verlag am Montag mitteilte.

Nickel kam im März von der "Bunten" und wechselte als Textchefin zur "Bild"-Zeitung. Schippmann kehrt zum Boulevard-Blatt zurück und war zuletzt wie Boie bei der "Welt am Sonntag". Boie war Chefredakteur bei der Wochenzeitung und ist seit zwei Wochen "Bild"-Chef und damit Nachfolger von Julian Reichelt.

Gegen Reichelt hatte es im Frühjahr ein Compliance-Verfahren wegen des Vorwurfs des Machtmissbrauchs etwa gegenüber Frauen gegeben. Da Reichelt auch danach Privates und Berufliches nicht klar trennte und den Vorstand dazu anlog, hatte ihn Springer am 18. Oktober seiner Aufgaben entbunden. Boie hat seitdem eine verstärkte Kultur des Respekts versprochen. "Wir werden keinen Millimeter Machtmissbrauch und Drangsalierung, Einschüchterung oder Schlimmeres dulden", sagte er jüngst der "Süddeutschen Zeitung".

(APA/Reuters)