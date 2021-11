Salzburgs Matchball gegen einen gewandelten Gegner

Österreichs Meister kann heute in Wolfsburg den erstmaligen Aufstieg ins Achtelfinale fixieren. Coach Matthias Jaissle beschäftigt weniger die Tabelle als der Trainer-Effekt beim VfL.

Wolfsburg/Wien. Was in Salzburg am 6. April 2005 mit dem Einstieg Red Bulls seinen Anfang genommen hat, könnte heute (18.45 Uhr, live Dazn) die nächste Krönung erfahren. Mit einem Sieg in Wolfsburg würde Österreichs Serienmeister vorzeitig den erstmaligen Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League besiegeln. „Wir sind bisher ganz gut damit gefahren, dass wir nicht anfangen zu rechnen, sondern uns darauf konzentrieren, unsere Art des Fußballs auf den Platz zu bringen und frech und mutig aufzutreten“, meinte Trainer Matthias Jaissle.