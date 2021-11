Ein internationaler Klimagipfel ohne den größten Klimasünder

In Glasgow sind Vertreter von 197 Staaten zusammengekommen, um Wege aus der Klimakrise zu finden. China, das die meisten klimaschädlichen Treibhausgase produziert, verzichtet auf Anwesenheit und begnügt sich mit einem schriftlichen Statement von Xi Jinping.

Chinas Präsident Xi Jinping wird auf dem UNO-Klimagipfel im schottischen Glasgow voraussichtlich weder persönlich sprechen noch sich per Video zuschalten. Wie aus der am Montag abrufbaren Version der offiziellen Rednerliste hervorging, soll stattdessen ein schriftliches Statement von Xi Jinping auf der Website des Gipfels veröffentlicht werden. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums wollte dies zunächst nicht bestätigten.

Genau wie sein russischer Amtskollege Wladimir Putin war Xi Jinping bereits am Wochenende nicht zum G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte nach Rom gereist. Dort waren beide per Video zugeschaltet. Kein Land produziert eine so große Menge klimaschädlicher Treibhausgase wie China.

Die USA setzten China indes zu Beginn der Weltklimakonferenz unter Druck. Das Land habe eine Verpflichtung, seine Ziele zu verschärfen, sagte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan am Montag auf dem Flug mit Präsident Joe Biden nach Glasgow. China als weltgrößter Treibhausgas-Emittent sei dazu absolut in der Lage. Der Stand der Beziehungen zu den USA sei kein Grund, beim Klimaschutz nicht zu handeln.

Der britische Premierminister Boris Johnson als Gastgeber nahm die Staats- und Regierungschefs bereits in die Pflicht: „Für die Menschheit ist die Uhr beim Klimawandel schon lang abgelaufen. Es ist eine Minute vor Mitternacht, und wir müssen jetzt handeln“, heißt es in seiner im Voraus veröffentlichten Rede. Kanzler Alexander Schallenberg verwies darauf, dass Österreich bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein wolle.

Der britische Premierminister Boris Johnson als Gastgeber (im Bild mit Indiens Premier Narendra Modi) nahm die Staats- und Regierungschefs bereits in die Pflicht. APA/AFP/POOL/STEFAN ROUSSEAU

Vertreter von 197 Staaten ringen bei der UNO-Konferenz um einen Weg, den Ausstoß von Treibhausgasen noch in diesem Jahrzehnt drastisch zu mindern. Denn die bisherigen Zusagen der Staatengemeinschaft reichen nicht aus, um, wie im Weltklimavertrag von Paris 2015 vereinbart, die Erwärmung der Atmosphäre im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Folgen dieses Temperaturanstiegs gelten trotz vermehrter Dürren, Überflutungen und Stürme als gerade noch beherrschbar.

Viele Experten des Weltklimarates (IPCC) sehen die Entwicklung der Erderwärmung pessimistisch. Das berichtet die Fachzeitschrift “Nature“ nach einer Umfrage unter 233 Autoren des letzten IPCC-Berichts vom August. Von jenen 92 Wissenschaftlern, die die Anfrage beantworteten, gingen etwa 60 Prozent davon aus, dass die Erde sich bis Ende des Jahrhunderts um mindestens drei Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung erwärmen wird.

Gut 20 Prozent der Wissenschaftler hielten es für wahrscheinlich, dass das Ziel, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, noch erreicht wird. Vier Prozent hielten sogar eine Begrenzung auf 1,5 Grad für wahrscheinlich. Die Zeitschrift betont, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist – immerhin antworteten etwa 60 Prozent der Angeschriebenen nicht – und dass die Antworten der Teilnehmer persönliche Meinungen widerspiegeln.

Pessimistische Experten

Dennoch biete das Ergebnis Einblick in die Perspektive eines großen Teils der Fachwelt, heißt es in dem Bericht. 82 Prozent der Teilnehmer gehen demnach davon aus, katastrophale Auswirkungen des Klimawandels noch selbst zu erleben. Gerade die Einschätzung von Klimaforschern sollte aufhorchen lassen, wird die Klimageografin Diana Liverman von der University of Arizona in Tucson zitiert: „Die Tatsache, dass sie pessimistisch sind, sollte uns umso besorgter machen.“

(Ag.)