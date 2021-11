Jetzt auch in Steyr: Wo derzeit Corona-Ausreisekontrollen gelten

Zwölf in Oberösterreich, fünf in Niederösterreich und zwei in Tirol: In diesen Bezirken gelten derzeit Ausreisekontrollen. In den nächsten Tagen kommen aber noch einige dazu.

Immer mehr Bezirke oder Gemeinden in Österreich führen 3G-Ausreisekontrollen ein. Wer den Bereich verlassen will, muss also geimpft, getestet oder genesen sein und das mittels Impfpass oder Zertifikat auch nachweisen können.

Niederösterreich

In Niederösterreich finden mit Stand Freitag, in insgesamt fünf Regionen Corona-bedingte Ausreisekontrollen statt - und zwar die Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs und Lilienfeld sowie die Statutarstadt Waidhofen a.d. Ybbs im Mostviertel.

Doch auch der Bezirk Waidhofen a.d. Thaya steht vor Corona-Ausreisekontrollen. Die Schwelle bei der gemittelten Sieben-Tages-Inzidenz von 700 wurde am Freitag auf Basis von Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) überschritten. Derzeit liegt die Inzidenz im Bezirk bei 706,14. Bei Inkrafttreten einer Verordnung wären somit sechs Regionen in Niederösterreich mit fast 300.000 Einwohnern betroffen.

Steyr-Stadt und Waidhofen an der Thaya sind in der Grafik noch nicht inkludiert.

Oberösterreich

Um Mitternacht kommt mit Steyr Stadt ein weiterer Bezirk in Oberösterreich hinzu, in dem es Ausreisekontrollen gibt. Damit beläuft sich die Zahl jener Bezirke, in denen kein Testnachweis beim Verlassen erbracht werden muss, nur mehr auf fünf, in 13 hingegen wird ein Test notwendig. Wie der Krisenstab des Landes informierte, liegt die gemittelte Sieben-Tage-Inzidenz von Steyr-Stadt bei 560,5 und damit deutlich über der durch den Hochinzidenzerlass definierten Grenze von 500.

Weiter von den Ausreisekontrollen betroffen sind die Bezirke Kirchdorf, Wels-Land, Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Braunau, Schärding, Ried im Innkreis, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen sowie Rohrbach. In Braunau, Perg und Vöcklabruck lagen Freitagnachmittag die Sieben-Tage-Inzidenzen über 1.000, Vöcklabruck war mit 1.210, 2 (trauriger) Spitzenreiter.

Tirol

In den Tiroler Bezirken Landeck im Oberland und Reutte im Außerfern sind am Freitag die Ausreisekontrollen wegen signifikant hoher Corona-Infektionszahlen gestartet. Diese sind "völlig problemlos" angelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Verkehrsteilnehmer seien offenbar auf die Kontrollen bereits eingestellt gewesen. Auch habe es nur geringfügige Zurückweisungen gegeben.

Beide Bezirke weisen eine vergleichsweise hohe Inzidenz auf, weshalb die schwarz-grüne Landesregierung am Mittwoch schließlich die Maßnahmen verkündete. Die beiden Bezirke sind bezogen auf die Einwohnerzahl die kleinsten in Tirol: Der Bezirk Landeck hat rund 44.300 Einwohner, der Bezirk Reutte rund 32.800.

Kärnten

Im Kärntner Bezirk Villach-Land soll es ab kommendem Montag, 8. November, Ausreisekontrollen geben. Das gab Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Donnerstag nach einer kurzfristig einberufenen Sonder-Koordinationssitzung vor Journalisten bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in diesem Bezirk war zuletzt auf 684 geklettert. Die entsprechende Verordnung soll über das Wochenende ausgearbeitet werden und mit Montag, 0.00 Uhr, in Kraft treten.

(APA)