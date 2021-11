Wo derzeit Corona-Ausreisekontrollen gelten

Fünf niederösterreichische und sieben oberösterreichische Bezirke dürfen derzeit nur mit einem 3G-Nachweis verlassen werden. In den drei noch betroffenen Salzburger Gemeinden läuft die Maßnahme am Mittwoch aus.

Immer mehr Bezirke oder Gemeinden in Österreich führen 3G-Ausreisekontrollen ein. Wer den Bereich verlassen will, muss also geimpft, getestet oder genesen sein und das mittels Impfpass oder Zertifikat auch nachweisen können.

Niederösterreich

In Niederösterreich finden seit heute, Dienstag, in insgesamt fünf Regionen Corona-bedingte Ausreisekontrollen statt. 3G-Nachweise sind nun auch zum Verlassen von Waidhofen a. d. Ybbs notwendig. Gestraft wird in der Statutarstadt im Mostviertel erst ab Freitag - nach dem Ende einer dreitägigen Übergangsfrist.

Der Magistrat von Waidhofen a. d. Ybbs hat noch am Montag eine auf dem Hochrisikogebiete-Erlass des Gesundheitsministeriums fußende Verordnung publiziert. Keinen 3G-Nachweis erbringen müssen demnach etwa Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr.

Explizit definiert ist in der Verordnung auch eine Ausnahme "für den direkten Übertritt" in ein angrenzendes Gebiet, in dem "ebenfalls eine NÖ Hochrisikogebietsverordnung erlassen wurde". Im konkreten Fall sind das die Bezirke Amstetten und Scheibbs. Geht man nach dem Text der Verordnung, sollte es also Kontrollen in Richtung des benachbarten oberösterreichischen Bezirkes Steyr-Land geben, weil eben nicht mehr Niederösterreich. Auch in dieser Region treten am Dienstag Ausreisekontrollen in Kraft.

In den Bezirken Scheibbs und Melk finden Ausreisekontrollen bereits seit dem 23. Oktober statt. Am vergangenen Freitag kamen die Bezirke Lilienfeld und Amstetten hinzu.

Etwa 260.000 Menschen leben in den bisherigen vier Gebieten mit Ausreisekontrollen in Niederösterreich. Mit der etwas mehr als 11.000 Einwohner zählenden und rund 131 Quadratkilometer großen Statutarstadt Waidhofen a. d. Ybbs erhöht sich diese Zahl auf 271.000.

Oberösterreich

In Oberösterreich sind mittlerweile sieben Bezirke betroffen. Zu Braunau, Vöcklabruck und Gmunden kamen am Sonntag Grieskirchen und heute Dienstag nun Steyr-Land und Perg dazu. Damit sind mehr als ein Drittel der 18 oberösterreichischen Bezirke von Ausreisekontrollen betroffen.

Polizei und Bundesheer werden die Kontrollen durchführen. Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Keinen Test vorlegen müssen Geimpfte und Genesene. Ausnahmen gibt es für Kinder unter zwölf Jahren, Schüler am Weg in die Schule oder zu Betreuungseinrichtungen. Ebenfalls nicht umfasst sind Wege zur Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, unaufschiebbare behördliche oder gerichtliche Wege sowie Fahrten im Rahmen des Strafvollzugs.

Im Bezirk Gmunden sind in der Nacht auf Samstag Ausreisekontrollen in Kraft getreten. Im Bezirk Freistadt gibt es bereits seit der Nacht auf Freitag und im Bezirk Braunau seit der Nacht auf Montag eine Ausreise-Nachweispflicht.

Salzburg

Im Bundesland Salzburg sind vorerst noch drei Gemeinden von den Kontrollen betroffen - jedoch nur bis zum morgigen Mittwoch, 3. November. Die Verlängerung der seit 18. Oktober geltenden Maßnahme für die Tennengauer Gemeinde St. Koloman wurde mit der hohen 7-Tage-Inzidenz begründet, die seit Inkrafttreten der Isolationsmaßnahmen nur marginal von 1234 auf 1178 sank. Unterdessen stagniert die Zahl der vollständig Geimpften in St. Koloman bei knapp über 40 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Mit dem 20. Oktober waren die Ausreisebeschränkungen auf die beiden Gemeinden Annaberg-Lungötz und Adnet ausgeweitet worden. Ausreisen dürfen bis Mittwoch hier nur Geimpfte, Genesene sowie PCR-Getestete. In allen drei Gemeinden fanden in den vergangenen Tagen Sonder-Impfaktionen statt.

(APA)