Covid-Infektion: Mann stirbt unbemerkt während Flug

Erst nach der Landung in Hamburg bemerkt die Crew des „Pegasus"-Fliegers, dass ein Passagier verstorben ist. Er war mit Sars-Cov-2 infiziert. Das wirft mehrere Fragen auf.

„An“ oder „mit"? Das kleine Wort sorgt schon rund um die Statistik von Todesfällen mit einer Coronavirus-Infektion für Diskussionen. Doch bei jenem Fall, der am Montag in Deutschland bekannt wurde, stellen sich noch weitere Fragen. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bundesland Schleswig-Holstein ist während eines Fluges von Istanbul nach Hamburg am 25. Oktober gestorben. Bei ihm wurde in der Folge eine Corona-Infektion festgestellt, berichtete zuerst das „Hamburger Abendblatt“. Die Polizei bestätigte den Fall.

Der Mann, der nach Polizei-Angaben mehrere Vorerkrankungen hatte, saß während des Fluges am Fenster - ohne Sitznachbarn in seiner Reihe. Er soll außerdem eine Maske getragen haben. Die Polizei berichtet, sein Tod soll erst nach der Landung der Maschine der Airline „Pegasus" aufgefallen sein, als er sich nicht zum Aussteigen aus seinem Sitz erhob. Polizei und Gesundheitsamt wurden daraufhin informiert. Fremdverschulden wurde rasch ausgeschlossen, jedoch stellten die Gerichtsmediziner eine Corona-Infektion fest.

Somit stellt sich auch die Frage, wie der Mann überhaupt an Bord gelangen konnte, da für den Flug eigentlich ein 3G-Nachweis notwendig war. Allerdings: Immer wieder gibt es auch Fälle von Geimpften oder Genesenen, die sich infizieren. Auch Tests geben keine hundertprozentige Sicherheit.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde bestätigten den Fall, wollten sich aus Datenschutzgründen aber nicht näher zu dem Fall äußern. Jene Flugpassagiere, die in den Sitzreihen vor und hinter dem Mann gesessen sind, befanden sich laut Medienberichten in Quarantäne.

(Red)