Ausstellung: Heldenhaft über tausend Jahre

Prinzen, Affen und eine Hofdame: Das Museum Rietberg in Zürich widmet japanischer Erzählkunst eine umfangreiche Ausstellung.

Es sind politische Intrigen, zahlreiche Liebschaften, Neider und der Alltag am Hof, welche das Leben von Prinz Genji bestimmen. Nicht weiter verwunderlich, dass es viel Inspiration für Kunstschaffende bot — und das schon seit über 1000 Jahren. Als einer der ersten Romane im östlichen Sprachraum gilt „Die Geschichte vom Prinzen Genji“, verfasst rund um die erste Jahrtausendwende von einer Hofdame, die heute als Murasaki Shikibu bekannt ist, im heutigen Kyoto. Geschrieben wurden die 54 Kapitel als Unterhaltungsliteratur für andere höhergestellte Frauen am Hof, das Werk gewann allerdings mit der Zeit ikonischen Charakter.

Die Abenteuer des Prinzen sind auch eines der wiederkehrenden Motive der Ausstellung „Liebe, Kriege, Festlichkeiten — Facetten der narrativen Kunst aus Japan“ im Museum Rietberg in Zürich. Das Museum auf der städtischen Anhöhe des Rieterparks ist allein wegen seiner Lage im weitflächigen Grün und der Aufteilung der umfangreichen, ständigen Sammlung außereuropäischer Kunst auf die ansehnlichen Villen Wesendonck und Rieter eigentlich einen Halbtagsausflug wert. Die aktuelle Japan-zentrierte Ausstellung findet auf zwei unterirdischen Stockwerken — so griff die Architektur weniger stark in das Landschaftsbild ein — des modernen Zubaus, des „Smaragd“-Kubus, statt.

Die Erzählung weiterspinnen

„Einige der hier ausgestellten Werke sind mit dieser Ausstellung erstmals der Öffentlichkeit zugänglich“, sagt Kunsthistorikerin Khanh Trinh, die gemeinsam mit Estelle Bauer und Melanie Trede die Ausstellung kuratierte. Die Ausstellungstücke stammen in diesem Fall nämlich nicht aus den großen und damit besser bekannten japanischen und US-amerikanischen Sammlungen, sondern sind bewusst ausschließlich Leihgaben aus ganz Europa. Narrative Kunst hat in Japan eine lange Tradition und meint hier die Zusammenführung von Bildlichem und Erzählerischem, Geschichten, die mit Holzschnitten, Gemälden, illuminierten Querrollen illustriert wurden, aber auch Bilder, die Geschichten weiterspinnen und komplementieren.

„Der Sakaki-Baum“ aus den Moriyasu- Querrollen der Genji-Geschichten beigestellt

Emaki, also jene Querrollen, die Geschichten abwechselnd in Textblöcken und eindrucksvollen Illuminationen auf Holz- oder Bambuslamellen, später auch auf Seide und Papier auf bis zu 14 Meter Länge erzählen, nahmen schon im 8. Jahrhundert, inspiriert von chinesischen Vorbildern, als religiöse Schriften ihren Ausgang in Japan. Aristokraten gaben sie zumeist in Auftrag, um sie später als Gaben an religiöse Zentren in Nara weiterzugeben. Dabei wird das Format der bebilderten Rolle, das auch eine zeitlich nicht lineare Lesart möglich macht und mit dem Auseinander- und Zusammenrollen beinahe zum „Spulen“ einlädt, von einigen Experten — nicht unbestritten wohlbemerkt — als Vorläufer des modernen Film, aber auch der Mangas gehandelt.

Detailverliebt und reich verziert

Am Hof wurden die Rollen später auch als Art Roman oder Geschichteband rezipiert. Die ältesten bekannten Rollen im japanischen Stil beziehen sich auf „Die Geschichte vom Prinzen Genji“. Passagen aus dem Werk wurden auf mit Blattgold verzierte Papierbögen geschrieben und mit gemalten Szenen illustriert.

„Die Schlacht von Ichinotani“, dargestellt auf einem Stellschirm. beigestellt

Mit dem Aufstieg der Samurai wurden die Rollen auch immer wieder zur Illustration siegreicher Kriegsszenen und angeblicher Heldentaten des damals herrschenden Geschlechts verwendet. Anfang des 16. Jahrhunderts bereicherten dann volkstümliche Märchen und Sagen den Reigen möglicher Motive mit anthropomorphen Tierfiguren, also animalischen Poetry Slams oder Herrscherhäusern in Affengestalt. Emaki-Rollen sind aber nicht das einzige Medium, mit dem das Museum Rietberg die japanische Erzählkunst in den Fokus rückt. „Die Exponate zeichnen sich auch durch die Vielfältigkeit der verwendeten Medien aus“, sagt Kuratorin Trinh.

Museum Rietberg beigestellt

Auch die detailverliebte Futterdekoration einiger Kimonos, Stellschirme, Keramik, Lackobjekte, eine reich verzierte Brautsänfte und zahlreiche Holzschnitte, die sich übrigens weniger kostenintensiv vervielfachen ließen und so bald zum Medium des einfachen Volkes avancierten und mit subtilem Spott sowie versteckter Ironie aktuelle Herrschaftsverhältnisse infrage stellten. Überhaupt gestand japanische Erzählkunst schon früh Humor und Absurdität ihren Raum zu.

Breitenwirksam und individuell

Die Brücke in die Gegenwart schlägt dann die kleinere Komplementärausstellung „Flow — Erzählen im Manga“ von Gastkuratorin Jaqueline Berndt im zweiten Stock- werk des „Smaragds“. Die Ausstellung untersucht das Verhältnis klassischer japanischer Erzählkunst, insbesondere der Emaki, und den Manga-Storys der Nachkriegszeit bis heute. Die Ähnlichkeit beider Formate, bis hin zu Sprechtexten in den klassischen Illuminationen, die an spätere Spechblasen erinnern, und dem selbstbestimmten Tempo des Lesenden, sind verblüffend. Gleichzeitig legen kontemporäre Mangas einen starken Fokus auf die Individualisierung einzelner Figuren, evozieren mit Großaufnahmen ihrer Gesichter Emotion und Empathie bei Konsumierenden und wollen mit breitenwirksamen und teilweise crowdgesourcter Themengebung ein größtmögliches Publikum erreichen.

Eine schmeichelnde Darstellung von Prinz Genji aus „Like! Mr. Genji“ von Shodensha. beigestellt

Der klare Einfluss US-amerikanischer Comics auf das japanische Mangaformat lässt sich allerdings nicht abstreiten. Seit den 1950ern erschienen die unterhaltenden grafischen Erzählungen in Wochenund Monatsmagazinen in Serien. Druckverfahren und Papier hielt man lang möglichst kostengünstig, um eine junge Leserschaft zu erreichen. Außerdem wurden Mangas mit wachsender Beliebtheit immer stärker auf einzelne Zielgruppen zugeschnitten. War es erst nur eine Unterteilung nach Geschlecht, kristallisierten sich später Genres wie Horror, Samurai-Action oder Fantasy besonders auf dem ausländischen Markt als gewinnbringend heraus.

Mittlerweile stellen Mangas ein Drittel aller japanischen Druckerzeugnisse und werden in erster Linie in Buchformat auch global exportiert. In dem beliebten Boys-Love-Genre (auch als Yaoi bekannt) — also Romanzen zwischen jungen Männern — sowie in Frauenmangas findet sich besonders oft Prinz Genji als einer der Protagonisten wieder, der dort meist mit Eleganz, Bildung und Schönheit glänzt. Was zum Helden taugt, hat sich also auch in 1000 Jahren nicht allzu stark verändert.