Flandern: Kunst, Schwäne und Kähne am Meer

Hauptbild • Strahlend. Unter Gents 2012 eröffneter Stadthalle finden Märkte und Events statt. • visitflanders.com.

Flandern und Flanieren klingen nur zufällig ähnlich, es könnte aber gar nicht besser passen: Flaneure sehen mehr als Eilige in Gent oder Brügge.

Nicht nur das entschleunigende Kopfsteinpflaster in den Gässchen und Plätzen von Gent und Brügge zwingt zum Spazieren und Schauen: Bei jedem Schritt zwischen den alten Backsteinhäusern, bei jedem Blick auf spiegelnde Kanäle, mittelalterliche Giebel, ziselierte Turmspitzen oder neue Architektur muss man stehen bleiben und staunen. Und tritt in die Fußstapfen der Menschen, die schon vor vielen Jahrhunderten zwischen diesen Mauern lebten, liebten, webten, feilschten, sich hier ein Glas Wein oder dort frischen Fisch bestellten.

Die halbe Stunde Zugreise – Zugverbindungen sind in Belgien häufig und zuverlässig – von Brüssel nach Nordwesten führt zur Vereinigung der Flüsse Schelde und Leie, eben Gent – vom germanischen Ganda, Zusammenfluss oder Mündung. Ausgebaut von den Römern, verwüstet von den Wikingern, wurde schließlich eine Burg errichtet, die bis heute trotzigen Widerstand symbolisiert, die Grafenburg „Gravensteen“. Sie ist heute Museum, war dereinst Schauplatz wilder Ritterkämpfe und Hinrichtungen und wird vielleicht deshalb gern mit dem Gral­sucher Parzival in Verbindung gebracht.