UNO-Soldaten von zentralafrikanischer Präsidentengarde beschossen

Die Schüsse seien ohne Vorwarnung gefallen. Zwei ägyptische Soldaten wurden in der Hauptstadt Bangui schwer verletzt. Der UNO-Bus überfuhr nach dem Angriff eine Frau, die ihren Verletzungen erlag.

In der Zentralafrikanischen Republik sind nach UNO-Angaben mehrere Blauhelmsoldaten durch Schüsse der Präsidentengarde verletzt worden. Die zehn ägyptischen Soldaten seien in der Hauptstadt Bangui in einem klar als UNO-Fahrzeug gekennzeichneten Bus unterwegs gewesen, als sie "ohne Vorwarnung" beschossen worden seien, teilte die UNO am Dienstag mit. Zwei Blauhelme der UNO-Mission Minusca seien bei dem Vorfall am Montag schwer verletzt worden.

Die UNO sprach von einem "vorsätzlichen und unerhörten Angriff". Die Friedenssoldaten seien nicht bewaffnet gewesen. Die zentralafrikanischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Als der UNO-Bus sich vom Präsidentensitz entfernt hatte, erfasste er nach UNO-Angaben eine Passantin. Die Frau kam bei dem Unfall ums Leben.

Krisengebiet und Bürgerkrieg

Die Zentralafrikanische Republik ist nach UNO-Angaben eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. In Folge eines Putsches im Jahr 2013 war dort ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Der Konflikt dauert bis heute an, hat sich in den vergangenen drei Jahren aber abgeschwächt. Allerdings hat die Regierung noch immer weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle.

Minusca umfasst knapp 12.000 Soldaten und ist mit einem Jahresbudget von mehr als einer Milliarde Dollar einer der teuersten UNO-Einsätze. UNO-Generalsekretär António Guterres hatte bereits Mitte Oktober gegen UNO-Blauhelme gerichtete "feindselige Zwischenfälle" in der Zentralafrikanischen Republik beklagt.

(APA/AFP)