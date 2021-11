Salzburgs Trainer und der Lockruf aus Deutschland

Wolfsburg erwog Matthias Jaissle als Van Bommel-Ersatz. Eine Zeitreise der RB-Betreuer.

Wolfsburg. Salzburg-Trainer stehen in Deutschland hoch im Kurs. In Wolfsburg erwog man nach der Entlassung von Mark van Bommel gar, Matthias Jaissle zu engagieren. Der 3:1-Sieg der Bullen im Hinspiel hatte Eindruck hinterlassen. Ob es Kontakt zum Bullen-Trainer gab, bleibt unklar. Florian Kohfeldt bekam den Job. Wie lange Jaissle, 33, der einst in Hoffenheim spielte, in Liefering das Trainer-Geschäft lernte und seit dieser Saison Salzburgs Cheftrainer ist, bleiben wird?