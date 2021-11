Razzia gegen Muslimbrüder: Verfahren gegen Verdächtigen eingestellt

Nach dem Terroranschlag vor einem Jahr in Wien war es zu medienwirksamen Razzien gegen die Muslimbrüder und mutmaßliche Hamas-Mitglieder gekommen. Nun wurde ein erstes Verfahren gegen einen Verdächtigen eingestellt.

Genau eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien, der vier Todesopfer gefordert hatte, war es am 9. November 2020 zu Razzien gegen die Muslimbrüder und mutmaßliche Hamas-Mitglieder gekommen. Mehr als 60 Wohnungen in vier Bundesländern waren dabei durchsucht worden. Nun ist das Verfahren gegen einen Verdächtigen eingestellt worden.

Religionslehrer M. E., vertreten von seinem Anwalt Andreas Schweitzer, stand im Verdacht der Verbrechen der terroristischen Vereinigung, der staatsfeindlichen Verbindung, der kriminellen Organisation, der Terrorismusfinanzierung sowie der Geldwäscherei. Das Landesgericht für Strafsachen Graz hat am Dienstag das entsprechende Ermittlungsverfahren eingestellt.

Die Begründung: Aus den bisherigen Ermittlungsergebnissen sei "ein dringender Verdacht, E. habe sich einer terroristischen Vereinigung mit der Zweckausrichtung angeschlossen, durch terroristische Straftaten (Bombenanschläge, etc) Israel zu zerstören, ein weltweites Kalifat zu errichten und Österreich zu erschüttern, nicht mehr ableitbar".

(Red.)