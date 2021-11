In der Staatsoper erklang Verdis „Nabucco“ ohne Anna Netrebko, aber mit dem hörenswerten Amartuvshin Enkhbat in der Titelpartie.

An den Flüssen von Babylon, wo die Israeliten in Gefangenschaft lagen, herrscht derzeit einiges Kommen und Gehen: Durch die Absage von Anna Netrebko wegen ihrer Schulteroperation wurden in der aktuellen „Nabucco“-Serie an der Staatsoper, die Paolo Carignani am Pult mit Animo betreut, gleich zwei Einspringerinnen in der heiklen Partie der Abigaille nötig.