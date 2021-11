Übertriebener Aktivismus hilft dem Klima nicht

Die gerade in einer Energiekrise steckenden Chinesen haben momentan andere Sorgen als Treibhausgasemissionen. (Archivbild)

Wenn China nicht will, gibt es keine globale Treibhausgasreduktion.

In Glasgow haben die zur Klimakonferenz versammelten Staatschefs zu Wochenbeginn recht salbungsvoll die Rettung der Welt vor der „Klimakatastrophe“ beschworen. Wenngleich sie zum überwiegenden Teil mit leeren Händen nach Schottland gekommen sind.

Macht aber nichts. Denn was immer sie dort als Klimaziele beschließen und in Papiere schreiben lassen – es ist reine Makulatur. Ohne China, den mit Abstand größten CO2-Emittenten, ist globale CO2-Reduktion nicht machbar.