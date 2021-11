Kann der CO2-Handel die Erderwärmung bremsen?

In Glasgow wollen die Staaten Regeln für den globalen Handel mit CO2-Rechten aufstellen. Gut gemacht, senkt das die Emissionen schneller als bisher. Schlecht gemacht, füllt es nur die Taschen einiger Länder.

Wien. Der Klimawandel ist auch Ergebnis eines Marktversagens. Die längste Zeit hatten klimaschädliche Emissionen keinen Preis, entsprechend wenig scherten sich Staaten und Unternehmen darum. Aber kann der Markt auch die Lösung der Klimakrise sein? Und wie müsste er dafür aussehen? Das ist die Grundfrage, der sich knapp 200 Länder auf der Klimakonferenz in Glasgow in den nächsten Tagen nähern wollen. Denn eines scheint schon nach wenigen Tagen klar: Einfach nur auf die klimapolitische Kehrtwende der großen Emittenten zu hoffen, ist sinnlos. Stattdessen soll CO2 einen Preis bekommen. Und zwar weltweit. Ein heikles Unterfangen, das der Welt im besten Fall den entscheidenden Schubs in Richtung 1,5-Grad-Ziel gibt – und sie im schlechtesten Fall weiter davon entfernt.

Die Idee ist simpel: Kürzt ein Land seine Emissionen schneller als vorgesehen, soll es die überschüssige Reduktion in Form von CO2-Zertifikaten an jene verkaufen können, sie sich dabei schwerer tun. Der CO2-Ausstoß, der etwa durch den Bau eines Solarparks in Afrika eingespart wird, könnte sich der Investor anrechnen lassen. Statt um viel Geld wenig Klimaschutz daheim zu betreiben, könnten also etwa Europäer mit demselben Geld viel Klimaschutz am anderen Ende der Welt umsetzen, schwärmen Befürworter.