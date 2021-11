Wie sozialer Konsum die Welt retten soll

Drucken

Hauptbild • Eingewickelt. Die Kaufhalle im ehemaligen Osten der Stadt wurde mit Goldfolie abgeklebt. • Beigestellt

In einem Berliner Kreativ-Pop-up gab die Marke Share Einblick in ihr niederschwellig angelegtes Konzept von sozialem Konsum.

Alle 1,28 Sekunden hat die Registrierkassa den Zweizeiler auf einem schier endlos herausquellenden Zettelstreifen fertig gedruckt: „Konsum macht glücklich. Wenn er sozial ist.“ 1,28 Sekunden, so oft wird auch ein Produkt der Marke Share verkauft, und der Erlös kommt, dem identitätsstiftenden Motto der Brand und einem selbst definierten Prinzip des „sozialen Konsums“ folgend, zum Teil Hilfsprojekten zugute: Wer etwa Wasser von Share im Supermarkt, an der Tankstelle, auch an Bord eines Flugzeugs kauft, hilft mit, Brunnen zu bauen, ein Nussriegel kommt einer Mahlzeit für einen Menschen im Globalen Süden gleich, mit Schreibwaren unterstützen Konsumentinnen und Konsumenten Bildungsprojekte, und so geht es weiter.