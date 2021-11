Corona: Eine Stufe jagt die nächste

Wegen vieler Intensivpatienten werden striktere Regeln verordnet, die noch vor Inkrafttreten weiter verschärft werden dürften.

Die Schwelle von 300 Corona-Intensivpatienten wurde Anfang der Woche überschritten. Damit müssen laut Plan der Regierung sieben Tage später (am 8. November) Verschärfungen in Kraft treten, konkret jene der Stufe 2. Doch schon davor könnte sich die Lage so verschlechtern, dass Stufe 3 nötig wird, deren noch striktere Maßnahmen dann ohne Wartezeit gelten. Und am Freitag trifft sich auch noch die Regierung mit den Landeshauptleuten und dabei könnten Maßnahmen über den bisherigen Stufenplan hinaus vereinbart werden. Aber welche Regeln gelten dann wann in Österreich?