Metaller geben die Richtung vor

Die Metaller-Lohnrunde findet stets im Rampenlicht statt. Das hat auch historische Gründe. Heuer heizte die hohe Inflation den Verhandlern ein. Obwohl sie laut Ökonomen nicht von Dauer sein dürfte.

Was sich derzeit abspielt, war man ja schon gar nicht mehr gewöhnt. Voriges Jahr gingen die Lohnverhandlungen recht lautlos über die Bühne. Anstatt vieler Wochen dauerte die berüchtigte Metaller-Lohnrunde 2020 nur wenige Stunden. In der Coronakrise wollte man „große Verantwortung“ wahrnehmen, begründete das die Gewerkschaft und stimmte einer Lohnerhöhung um 1,45 Prozent zu. Damit wurde den Arbeitnehmern lediglich die Inflation abgegolten. Nun brummt die Wirtschaft, und die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn für die rund 190.000 Beschäftigten. Die Arbeitgeber wollen aber nur um 2,3 Prozent mehr zahlen. Darum drohte die Gewerkschaft vor dem Start der vierten Runde am Dienstag, die 14 Stunden dauern sollte und kein Ergebnis erbrachte, mit Streiks. Das Angebot der Arbeitgeber sei "weiterhin unzureichend", teilten PRO-GE und GPA in der Nacht auf Mittwoch mit. Heute planen die Gewerkschaften daher Warnstreiks in 50 Betrieben. Aber einige Fragen gehen ohnehin über die aktuelle Lohnrunde hinaus. Ein Überblick.