Steht der Balkanstaat Bosnien vor dem Zerfall?

Der Beauftragte für Bosnien und Herzegowina sieht die Existenz des Vielvölkerstaats in Gefahr. Sicher ist: Die Spannungen wachsen. Der serbische Politiker Dodik zündelt. Alles Theaterdonner? Oder mehr?

Belgrad/Wien. Über Bosnien und Herzegowina, dem immer schon armen und immer schon fragilen Vielvölkerstaat am Balkan, braut sich ein Sturm zusammen. Das Land ist in seiner Existenz „bedroht“ wie nie seit dem Ende des Kriegs, also seit einem guten Vierteljahrhundert, seit 1995 und die Gefahr einer Wiederkehr der alten Konflikte „sehr real“: Die schrille Warnung stammt nicht von irgendeinem zu Übertreibungen neigenden Untergangspropheten, sondern von Christian Schmidt und damit vom jenem Deutschen, dessen vordringlichste Aufgabe es ist, den Frieden in Bosnien und Herzegowina, paktiert im Abkommen von Dayton, zu wahren. Im Sommer hatte der CSU-Politiker den Österreicher Valentin Inzko als Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft für Bosnien und Herzegowina abgelöst. Nun, in seinem ersten Bericht an den UN-Sicherheitsrat, zeichnet er ein düsteres Bild der Lage. Der britische „Guardian“ zitierte aus dem Papier. Offiziell bestätigt wurden die Aussagen nicht. Eine „Presse“-Anfrage im Büro des Hohen Repräsentanten (OHR) blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.