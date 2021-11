"All in" in Glasgow: Lässt sich das Klima noch retten?

Das Pariser 1,5 Grad-Ziel scheint in weite Ferne gerückt. Die Welt bewegt sich bis Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von 2,7 bis 3,1 Grad zu. Schon heute weiß man, dass sich 2021 unter den sieben heißesten Jahren der Messgeschichte einreihen wird. Es war ein Jahr voll von Waldbränden, Dürren und Hochwasser. Das hat den Blick auf die Gefahren der Erderwärmung geschärft.

Was darf man sich vom Klimagipfel in der Schottischen Hauptstadt erwarten? Wo liegen die großen Herausforderungen? Was hat es mit globalen Kohlenstoffmärkten auf sich? Welche Rolle spielen sogenannte Klimaklubs und -klagen und wie kann man China, Indien und weitere Schwellenländer für mehr Klimaschutz begeistern? Darüber spricht David Freudenthaler in dieser Folge mit dem Klimaexperten Matthias Auer aus der "Presse"-Wirtschaftsredaktion.

