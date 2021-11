Lisa Eckhart präsentiert ihr neues Programm in ORF 1

In ihrer "Ungenierten Sonderausgabe" geht es um Ost und West, Treue und natürlich die Pandemie.

Die umstrittene Kabarettistin Lisa Eckhart präsentiert am Dienstag, den 9. November, ab 23.15 Uhr in der „Nacht"-Schiene von ORF 1 ihr neues Programm "Ungenierte Sonderausgabe" . Zu sehen ist eine Aufzeichnung von Eckharts jüngstem Auftritt im Wiener Stadtsaal - mit neuem Programm unter altem Namen.

Eckhart definiert in ihrem Programm Treue als den Umstand, öfter Nein zu sagen als Ja und schlägt nach der vermeintlich gescheiterten Wiedervereinigung von Ost und West jene von Ostdeutschland mit Österreich vor: "Die hatten die Ostmark. Wir waren die Ostmark."

Die Pandemie und ihre Verästelungen bieten der gebürtigen Steirerin viel Stoff für ihren Sarkasmus: "Sie retten kein Leben, wenn Sie zu Hause bleiben. Sie bringen höchstens keinen um." Und "Das Wir im Virus" betrachtet die Großmeisterin des Zynismus ebenfalls skeptisch.

Wer sich nach dem gekürzten nächtlichen ORF-Auftritt Eckhart in "ungenierter" Gesamtlänge ansehen möchte, der bekommt in den nächsten Monaten live die Gelegenheit. So gastiert die Künstlerin am 8. Dezember im Kulturhaus Dornbirn, am 4. Jänner im Wiener Orpheum und tags darauf im Salzburg Congress, bevor sie am 19. und 20. Jänner in den Wiener Stadtsaal zurückkehrt. Das Tullner Danubium am 21. Jänner und das Kunsthaus Weiz am 17. Juni runden hier den Reigen ab.

(APA)