Golf-GTI für Impfung: Lotterie im Burgenland erreicht Ziel

10.000 zusätzliche Erststiche wurden im Burgenland verabreicht. Am 11. November werden 1000 Sachpreise verlost.

Die Impf-Lotterie im Burgenland wird ausgespielt - das Ziel von 10.000 zusätzlichen Erststichen bis zum Landesfeiertag am 11. November ist am Mittwoch erreicht worden.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach in einer schriftlichen Stellungnahme von einem "vollen Erfolg". Nun werden am 11. November 1.000 Sachpreise - darunter drei Autos - verlost. Mehr als 79.400 Personen meldeten sich für das Gewinnspiel an.

(APA)