Was Salzburg auf die Elite fehlt

Torjäger Karim Adeyemi, in dieser Saison in 21 Spielen schon 14 Mal erfolgreich, blieb in Wolfsburg glücklos.

Auswärts sind die Auftritte von Österreichs Meister zwar couragiert und gut, bleiben im Gegensatz zu Heimspielen aber viel zu oft unbelohnt. Auch vermisst man eine echte Nummer eins.

Salzburg hat also wieder einmal ein Fußballspiel verloren. Erstmals seit 21. April (2:3 bei WSG Tirol) und erstmals unter Trainer Matthias Jaissle, der im Sommer die Mannschaft übernahm und in der Folge von 21 Spielen 18 gewann. An diesen Zahlen und Fakten ändert auch das 1:2 von Wolfsburg in der Champions League nichts, wenngleich das Zustandekommen der Niederlage doch besonders schmerzt.