Frauen klagen Belgien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Belgien hat während der Kolonialzeit systematisch Kinder afrikanischer Mütter und europäischer Vater entführen und in Waisenhäusern unterbringen lassen. Fünf betroffene Kongolesinnen klagen nun und verlangen Entschädigung.

Fünf Frauen verklagen gemeinsam den belgischen Staat wegen dessen mutmaßlichen Verbrechen während der Kolonialzeit. Sie fordern Entschädigungszahlungen für die Misshandlungen, die sie während ihrer Kindheit in der heutigen Demokratischen Republik Kongo erfahren mussten. Sie seien „entführt, misshandelt, ignoriert und aus der Welt gezwungen“ worden, so der Anwalt der Betroffenen, Michèle Hirsch.

Vorwürfe der Misshandlung

Konkret bezieht sich Hirsch auf die damalige Praxis des belgischen Staates, die Nachkommen von Kongolesinnen und Belgiern von deren Familien zu trennen und in Waisenheimen unterzubringen. Gemischte Ehen waren während der bis in die 1960er Jahre dauernden Kolonialzeit nicht nur unerwünscht, sondern verboten. Die Klägerinnen stehen symbolisch für eine ganze Reihe an Kindern, die auf den Gebieten des heutigen Burundi, Ruanda und Kongo Opfer des Kolonialismus wurden.

Die Liste an Vorwürfen ist lang. Neben Entführung werfen die Klägerinnen Belgien psychische und physische Misshandlung vor. So soll es in den Waisenhäusern etwa zu Unterernährung und Bestrafungen gekommen sein. Die Betroffenen seien durch die Vorgangsweise des belgischen Staates zu einem Leben in Armut und sozialer Abgeschiedenheit verurteilt worden.

Entschuldigung ohne Reparationen

Belgien hat sich zwar bereits 2019 öffentlich für die Vorgehensweise während der Kolonialzeit entschuldigt, jedoch keine Entschädigung angeboten. Die Enkelin einer der Klägerinnen betont, dass ein Verbrechen im Sinne der kollektiven Geschichte auch Konsequenzen nach sich ziehen muss. Die Betroffenen verlangen nun vom Staat eine Summe von 50.000 Euro, wie die New York Times berichtet. Ein Urteil soll noch diesen Monat fallen.

(APA/red.)