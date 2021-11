Eine Ballsaison der Ungewissheiten

APA/AFP via Getty Images

„Alles Walzer“ auf dem Opernball? Viele Bälle werden in dieser Saison (voraussichtlich) stattfinden

In Wien soll die Ballsaison - nach dem Ausfall im vergangenen Jahr - diesmal stattfinden. Einige Bälle wurden allerdings bereits abgesagt, viele Veranstalter warten noch ab.

Es wird – so viel ist klar – kein Winter wie damals. Aber: Die Ballsaison in Wien, „wird stattfinden, die Wiener wollen ihre Bälle zurück“, wie Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wiener Wirtschaftskammer, sagt. „Sie wollen wieder aufs Tanzparkett.“

Das können sie (voraussichtlich) auch, denn aus heutiger Sicht können Bälle – nach dem kompletten Ausfall der Ballsaison im vergangenen Winter – unter Corona-Auflagen abgehalten werden. Allerdings: Wie viele Bälle tatsächlich stattfinden werden, lässt sich noch nicht sagen.

Waren früher Karten für Bälle Monate im Voraus verfügbar, warten viele Veranstalter derzeit noch ab, wie sich die Infektionslage entwickelt und ob es weitere Verschärfungen gibt. Viele Veranstalter, sagt Grießler,