Österreichs Wald könnte doppelt so viel Kohlenstoff aufnehmen

Mehr Schutzgebiete und weniger Holz-Einschlag sind nicht nur für Wald und dessen Artenvielfalt gut, sondern auch fürs Klima.

„Wald wird von der EU-Kommission als natürlicher Verbündeter und wichtiges Element zur Erreichung der europäischen Klimaziele gesehen“, heißt es in einer Studie des Klagenfurter Ökologie-Instituts. Die Kernaussage: Das Potential der heimischen Wälder als Linderung in der Klimakrise ist deutlich höher als angenommen. Die Arbeit ist von „Mutter Erde“ (der Kooperation von ORF mit wichtigen heimischen Umweltorganisationen) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) am Mittwoch in Wien präsentiert worden.

„Es besteht noch eine erhebliche Reserve im Speichervolumen“, sagt Hanns Kirchmeir, einer der Studienautoren des Instituts für Ökologie. Aufgrund der Jahrhunderte dauernden forstlichen Bewirtschaftung liegt der durchschnittliche Vorrat bei etwa 350 Vorratsfestmetern (pro Hektar), während sich in Ur- und Naturwäldern Mitteleuropas auf der gleichen Fläche 500 bis 700 Vorratsfestmeter finden. Wenn also – theoretisch – der gesamte Wald sich selbst überlassen bliebe, könnte der Wald doppelt so viel CO 2 aus der Atmosphäre binden.

An dieser Stelle sagen sowohl Kirchmeir als auch Karin Enzenhofer, Waldexpertin des WWF, unisono und lautstark: „An erster Stelle muss selbstverständlich stehen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen verringert wird, und zwar deutlich.“ Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Und zumindest in einem Punkt herrscht auf der Klimakonferenz in Glasgow Konsens: Jedenfalls bis Mitte des Jahrhunderts muss der Ausstoß von Treibhausgasen dramatisch gesenkt werden.

Das geschilderte Potential des Waldes ist bloß rechnerisch, denn in diesem Ausmaß umsetzbar ist es nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass das Potential, die Klimakrise abzupuffern, und die Artenvielfalt direkt proportional zu einander stehen. Und das wiederum steigert die Abwehrmechanismen eines Waldes.

In forstlichen Fachkreisen wird heftig darüber debattiert, welche Strategie gefahren werden soll, um möglichst viel CO 2 aus der Atmosphäre zu holen: Intensivierung der Forstwirtschaft oder Extensivierung. Die Studie hat drei Szenarien näher beleuchtet: Weiterzumachen wie bisher, die Ernte, also den Holzeinschlag zu intensivieren oder zurückzunehmen. Letzteres bringt am meisten: Durch anderes Management kann die CO 2 -Aufnahme des Waldes verstärkt werden, während die Intensivierung der Holzwirtschaft sogar deutliche Verluste in der Kohlenstoff-Pufferung mit sich bringt.

Weniger Nutzung, mehr Schutzgebiete

Waldexpertin Enzenhofer fordert deshalb vor allem zwei Maßnahmen: die Verringerung des Holzeinschlags um ein Zehntel und die Vergrößerung der geschützten Waldflächen um ein Zwanzigstel. Von entscheidender Bedeutung sei auch, dass das Forstgesetz um den Klimaschutz ergänzt werde. Enzenhofer: „Auf dem aufbauend kann Klimaschutz dann Waldbesitzern Geld bringen. Es muss einen fairen Ersatz dafür geben.“ Dies sei eine der Voraussetzungen, um Waldbesitzern schmackhaft zu machen, Flächen außer Nutzung zu nehmen.