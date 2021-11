Zukunft von VW-Chef Diess ist Thema von Beratungen

Streit um Transformation des Autokonzerns spitzt sich

zu. Ein Aufsichtsratsausschuss soll vermitteln.

Der Streit um den von Volkswagen-Chef Herbert Diess vorangetriebenen Umbau des Wolfsburger Autokonzerns spitzt sich offenbar zu. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll sich der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats mit der Zukunft des Konzernchefs befassen. "Das ist Thema im Vermittlungsausschuss", sagte eine mit den Beratungen befasste Person am Mittwoch. Zwei weitere Eingeweihte bestätigten dies.

Das "Handelsblatt" berichtete, die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat hätten Diess vergangenen Mittwoch das Vertrauen entzogen. Ein Sprecher des Aufsichtsrats erklärte, es werde eine Einigung gesucht: "Derzeit werden konstruktive und vertrauliche Gespräche geführt. Etwaige Ergebnisse werden zu gegebener Zeit mitgeteilt."

Die Porsche SE, über die die Familien Porsche und Piëch die Mehrheit an dem Wolfsburger Konzern halten, wollte sich nicht äußern.

Kern des Streits ist nach Angaben aus Konzernkreisen die von Diess verlangte Geschwindigkeit beim Umbau des Konzerns. Zuletzt hatte der Konzernchef durch Äußerungen für Unruhe gesorgt, in Deutschland stünden bis zu 30.000 Arbeitsplätze auf der Kippe, sollte der Umbau nicht schnell genug gelingen. Im Fokus steht dabei das Wolfsburger Stammwerk, das um seine Auslastung bangt.

Der Konflikt war eskaliert, weil Diess wegen einer US-Reise zunächst nicht an einer für Donnerstag angesetzten Belegschaftsversammlung teilnehmen wollte. Betriebsratschefin Daniela Cavallo warf ihm vor, sich lieber mit Investoren in den USA zu treffen, statt sich Fragen der Belegschaft in Wolfsburg zu stellen. Sie hielt dem ehemaligen BMW-Manager fehlende Empathie vor. Sein Verhalten sei beispiellos in der Geschichte des Wolfsburger Konzerns. Diess verschob daraufhin seine Reise. Er soll ab diesem Donnerstag vor rund 7.000 Mitarbeitern reden und Fragen der Belegschaft beantworten. Dabei sein werde auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der als Vertreter des Landes im Aufsichtsrat sitzt. Niedersachsen ist zweitgrößter Anteilseigner von Volkswagen.

Diess liegt seit Monaten im Streit mit dem Betriebsrat. Im vergangenen Sommer soll er Insidern zufolge sogar kurz vor einer Entlassung gestanden haben, weil er undichte Stellen im Aufsichtsrat angeprangert hatte. Im Dezember 2020 war im Streit um eine von Diess verlangte Vertragsverlängerung ein Machtkampf nur knapp abgewendet worden. Im Juli verlängerte der Aufsichtsrat schließlich seinen Vertrag bis Oktober 2025.

(APA/Reuters)