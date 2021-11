Ein böses Omen für Joe Bidens Demokraten

Eine Niederlage bei der Gouverneurswahl im Staat Virginia schreckt die Demokraten auf. Sie fürchten, dass diese Pleite nur der Anfang war. Dieser Trend könnte anhalten.

So hatte sich US-Präsident Joe Biden die Rückkehr von seiner mehrtägigen Europareise gewiss nicht vorgestellt: Als die Air Force One, die Präsidentenmaschine, in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) auf dem Militärflughafen Andrews in Maryland nahe der Hauptstadt Washington aufsetzte, hielt im 150 Kilometer entfernten Richmond (Virginia), ein Mann namens Glenn Youngkin seine Siegesrede.