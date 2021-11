Keine Aufweichung der Maastricht-Kriterien!

Ausgerechnet der Chef des heimischen Fiskalrats meint, man müsse Flexibilität bei der Verschuldensquote zeigen. Nein, muss man nicht!

Das Geld, könnte man glauben, ist in der Coronazeit abgeschafft worden. Nehmen wir als Beispiel Österreich: Bis Anfang Oktober hat die Bundesregierung fast 41 Milliarden Euro für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ausgegeben – teilweise sehr zur Freude mancher Unternehmen, die sich während des Lockdowns dank Umsatzersatz über höhere Einnahmen freuen konnten als im regulären Betrieb. Zusätzlich werden die Österreicher durch die Steuerreform bis 2025 um 18 Milliarden Euro entlastet. Dennoch schafft der Staat (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen) 2025 schon wieder ein strukturelles Nulldefizit.

Das scheint an Magie zu grenzen, ist aber primär der Konjunktur und den nicht übermäßig steigenden Ausgaben zu verdanken. Das unerwartet hohe Wirtschaftswachstum sorgt auch dafür, dass wir 2022 nicht mit einem Defizit von 2,3 Prozent abschließen werden, wie das Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) noch vor drei Wochen bei seiner Budgetrede im Parlament geglaubt hat, sondern mit nur 1,6 Prozent, wie der Fiskalrat am Mittwoch korrigierte.

Auch die gesamtstaatliche Schuldenquote wird nach Einschätzung des Fiskalrats schneller sinken. Schon Ende kommenden Jahres werden wir bei unter 78 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIPs) liegen. Wir sind also auf einem (relativ) guten Weg zurück zur Einhaltung der Maastricht-Kriterien, die eine maximale Neuverschuldung von drei Prozent des BIPs vorschrieben und eine Schuldenquote von höchstens 60 Prozent.

Und was macht der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt, in dieser Situation? Gerade jetzt, wo die Staaten wieder so etwas wie Haushaltsdisziplin zeigen? Er stellt die Maastricht-Kriterien infrage! Konkret: die Schuldenquote von 60 Prozent. Kriterien, an die sich niemand halten könne, würden wenig Sinn ergeben, lautet sein Argument.

Wir können Badelts Gedankengang durchaus nachvollziehen. Griechenland hatte im Juni eine Schuldenquote von 207 Prozent des BIPs, Italien kam auf 156 Prozent, Frankreich auf 115 Prozent – im Schnitt der Eurozone lag die Schuldenquote im zweiten Quartal bei 98 Prozent der Wirtschaftsleistung. Man ist also tatsächlich weit weg von den 60 Prozent.

Aber wenn der Chef der staatlichen Schuldenwächter meint, es sei durchaus in Ordnung, deutlich höhere Schulden zu haben, dann ist das ungefähr so, als würde der Chef der Anonymen Alkoholiker sagen, ein Schnapserl in der Woche schade nichts.

Frankreich hat seit 2009 die Kriterien der Neuverschuldung nur ein einziges Mal eingehalten. Belgien, Griechenland und Italien haben seit 2000 das 60-Prozent-Ziel kein einziges Mal erreicht. Dennoch gibt es die Regeln – und zwar aus einem guten Grund.

Denn was würde passieren, wenn man die Schuldenquote von 60 Prozent aufhebt? Die Regierungen hätten eine finanzpolitische Megaparty. Ohne Vorschriften könnte man bedenkenlos Schulden machen. Und wie würde die Diskussion verlaufen, wenn die neue Obergrenze – vielleicht 80 Prozent, vielleicht 100 Prozent – erreicht ist? Dann weicht man auch diese auf, es hat ja schon einmal funktioniert. Und wenn wir schon Flexibilität bei der Schuldenquote zeigen, warum nicht auch gleich bei der Neuverschuldung? Drei Prozent schränken den Spielraum doch recht ordentlich ein.

Nein, eine Debatte über die Aufweichung der Maastricht-Kriterien ist der völlig falsche Ansatz. Selbst SPD-Chef Olaf Scholz, der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler Deutschlands, meint, die bestehenden Kriterien würden genügend Flexibilität bieten – und das sagt der Chef einer Partei, die mit dem Schuldenmachen traditionell wenig Probleme hat. Und in Österreich stellt ausgerechnet der Präsident des Fiskalrats – übrigens im Gegensatz zum Finanzminister – die Regeln infrage.

Die Staaten haben ihre Unternehmen richtigerweise mit viel finanzieller Hilfe durch die Lockdowns gebracht und dafür hohe Schulden in Kauf genommen – jetzt ist es Zeit, wieder daran zu denken, dass das irgendwann irgendjemand auch zahlen muss.



[RXMJQ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2021)