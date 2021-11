Wenn Erwin Schrott den Kaddisch singt

Im Gartenpalais Liechtenstein fand ein Abend für die Betroffenen des Anschlags statt. Ein Balanceakt in einer Stadt, die gerade lernt, mit dem Schrecken des Terrors umzugehen.

Nedzip, Vanessa, Gudrun und Qiang: Es sei ihm wichtig, sagte Oskar Deutsch, „die Namen der Opfer auszusprechen“.

An sie wurde am Jahrestag des Wiener Terroranschlags in einer abendlichen Galaveranstaltung im Gartenpalais Liechtenstein erinnert, Angehörigen und den zahlreichen Verletzten sollten die Erlöse zugutekommen.

Er habe sich, so der Präsident der Kultusgemeinde, sehr über diese private Initiative für die Veranstaltung gefreut. Der Abend sei „ein Symbol dafür, dass wir zusammenstehen“. Cornelius Obonya hielt eine ausführliche Rede, Katja Riemann las eine selbst geschriebene Geschichte, Philipp Hochmair spielte aus seinem „Jedermann“.

Es waren aber nicht die Worte, sondern die Musik, die die vielleicht eindringlichste Botschaft vermittelte. Schüler der Opernschule der Staatsoper sangen jenes Irish Blessing, das sie auch durch jene Nacht vor einem Jahr getragen hatte, in der sie in der Staatsoper in der Ungewissheit des Schreckens festsaßen. Bassbariton Erwin Schrott sang Maurice Ravels Kaddisch, Oberkantor Shmuel Barzilai ein hebräisches Lied.

Gekommen waren neben Udo Jesionek vom „Weißen Ring“ und Opferanwalt Karl Newole auch Angehörige, etwa die Tochter des getöteten Restaurantbetreibers. Hilde Dalik las einen Text, in dem die junge Frau die Depression der Mutter schildert, die finanzielle Unsicherheit nach der Insolvenz des Lokals.

Gekommen waren auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Wiens Grünen-Chef Peter Kraus, Neos-Mandatar Helmut Brandstätter, Agnes Husslein, Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, Flughafen-Chef Julian Jäger, Dorotheum-Chef Martin Böhm oder Unternehmer wie Hanno Soravia, Peter Löw oder Robert Glock (mit einer Filiale seines „Planter's Club"). Erfahrung, wie mit solchen Ereignissen am besten umzugehen ist, muss Wien erst sammeln. Organisatorin Sabine Wiedenhofer verfolgte mit der Gala – und den von ihr kreierten Skulpturen aus niedergelegten Kerzen und Blumen – das Ziel, nicht nur die gezeigte Solidarität zu konservieren, sondern auch möglichst viel Geld zu sammeln. Ein Balanceakt zwischen Trauer und Lebensbejahung, der vielleicht sogar ohne Dinner gelungen wäre. (tes)