Ein weiblicher Blick auf Belästiger

Der Kulturkanal Arte streamt in seiner Mediathek eine Reihe filmischer Miniaturen über Gewalt gegen Frauen. Sie zeigen die Vielfalt der Übergriffe und geben den Frauen das Wort.

Eine junge Frau erzählt von ihrer toxischen Beziehung. Der vermeintliche Märchenprinz entpuppt sich als eifersüchtiger Belagerer ihrer Seele. Erst kommen die Komplimente, bald schon die Vorwürfe. Ein wenig Kajal reicht und sie sieht in seinen Augen aus „wie eine Nutte“. Sie erzählt das mit sanfter Stimme. „Ich enttäusche ihn immer“, sagt sie. Es klingt, als gehe es sie nichts mehr an. Nach einem heftigen Vorwurf öffnet sie das Fenster und springt. „50 Tage im Koma. Ich bin nicht wieder aufgewacht.“

Es sind Stimmen aus dem Off, die in diesen 24 filmischen Miniaturen von Frauenschicksalen erzählen. Berührende, erschütternde, erzürnende Geschichten. Für jede Stunde des Tages eine. Die meisten beruhen auf wahren Begebenheiten. „Wir hatten die Nase voll von der allgegenwärtigen Gewalt gegen Frauen“, sagt Regisseurin Nathalie Masduraud, die das Projekt „H24“ (im Stream auf www.arte.tv/de) mit Valérie Urrea realisiert hat.

Keine High Heels, kein Job

Die beiden Regisseurinnen wollten sichtbar machen, was Frauen im Alltag alles passiert. Wie sie begrapscht, benachteiligt, bedroht, geschlagen werden. Wie sie die Wohnung verlieren, weil sie schreien, wenn der Ehemann wieder einmal zuschlägt. Oder wie sie den Job verlieren, weil sie keine High Heels tragen wollen oder können.

In „10 cm über dem Boden“ gibt Souheila Yacoub der Betroffenen eine Stimme. Im Plauderton, als würde sie mit einer Freundin telefonieren, erzählt sie von dem Vorgesetzten in Mokassins, der einen Fünfzentimeterabsatz „lächerlich“ findet. Warum nicht acht Zentimeter? Oder zehn? „Die Kunden sind zufrieden, wenn sie Frauen in hohen Schuhen sehen.“ Die Kehrseite wird von Choreograf François Chaignaud überspitzt demonstriert: Er lässt Frauen in Spitzenwäsche und Bleistiftrock durchs Foyer tanzen. Sie schreiten, böckeln um, straucheln, stampfen aufmüpfig. Nützen tut das nichts.

Diane Kruger in einer Doppelrolle

Die Geschichten werden aus einer rein weiblichen Perspektive erzählt, von 24 Schriftstellerinnen, acht Regisseurinnen. Sie sind so vielfältig wie die Situationen, denen sich Frauen gegenübersehen. Eine davon inszeniert Nora Fingscheidt („Systemsprenger“) – mit Diane Kruger in einer Doppelrolle als übermüdete Putzfrau und deren Belästiger in der U-Bahn. Es ist ein irritierendes Bild: Eine Frau spielt einen Mann, der eine Frau belästigt. So entzieht Fingscheidt dem Mann das Wort (auch wenn Kruger seine Gedanken ausspricht) und schärft gleichzeitig den Blick auf seine verschwurbelte Interpretation der Situation, mit der er seinen sexuellen Übergriff rechtfertigt.

Keine der Frauen wird als Opfer dargestellt. Schon die Tatsache, dass sie ihre Geschichten aus ihrer Perspektive selbst erzählen, dass sie hier als Einzige das Wort haben, nährt die Selbstermächtigung. Auch wenn nicht alle so mutig – und schlagkräftig – sind wie die Fast-Food-Verkäuferin, die einem prügelnden Ehemann am Drive-in eine Lektion erteilt, denn: „Wenn eine Frau schreit, geht es darum, unsere Spezies zu retten – egal, ob Transgender oder Cis.“