Nächstes Kapitel eines neuen Klassikers

Liverpool gewinnt das Prestigeduell gegen Atlético Madrid - dank beherzter Anfangsoffensive und einem vorentscheidenden Pfiff.

Liverpool. Zwischen Liverpool und Atlético Madrid hat sich eine veritable Rivalität entwickelt, wohl auch, weil sich die Klubs gar nicht so unähnlich sind. Zuerst gewannen die „Reds“ mit einem Finalerfolg im Atlético-Stadion die Champions League (2019), dann waren es die Madrilenen, die den Titelverteidiger in einem packenden Achtelfinale in Anfield in der Verlängerung aus dem Bewerb warfen.

Liverpools 3:2 vor zwei Wochen in Madrid ist schon jetzt ein Highlight der laufenden Champions-League-Gruppenphase, und auch das Rückspiel am Mittwochabend war ein denkwürdiges – zumindest aus Sicht der Hausherren. Liverpool zeigte die besten 45 Minuten der bisherigen Saison und siegte durch Tore von Diogo Jota (13.) und Sadio Mané (21.) mit 2:0. Beide Teams aber hatten vor prächtiger Kulisse – englische Stadien sind längst wieder bis auf den letzten Platz gefüllt – Strafraumszenen im Minutentakt, kompromisslose Zweikämpfe und hohes Tempo geboten. Zumindest bis Schiedsrichter Danny Makkelie mit einer gnadenlosen Roten Karte für Atléticos Felipe (36./Torraub) für die Vorentscheidung sorgte.

Liverpool steht damit als Gruppensieger fest, Atlético ist weiter im Rennen um die K.o.-Phase, das letzte Wort in diesem Duell ist also noch nicht gesprochen. Dabei weisen die Klubs bei aller Rivalität viele Parallelen auf: Sowohl Liverpool als auch Atlético wissen euphorische Fans hinter sich, Spieler wie Fernando Torres und Luis Suárez gelten in beiden Lagern als Klubikonen und da wie dort hat ein charismatischer Trainer mit unverkennbarem Spielstil den Verein wieder in die europäische Spitze geführt. Auch wenn es nach diesem Liverpool-Heimsieg offenbar wieder keinen Handshake zwischen Jürgen Klopp und Atléticos Diego Simeone gegeben hat. Letzterer hält schlichtweg nichts von einer solchen Geste.

Gruppe A: Leipzig – PSG 2:2, Man City – Brügge 1:4.

B: Milan – Porto 1:1, Liverpool – Atlético 2:0.

C: Dortmund – Ajax 1:3, Sporting Lissabon – Besiktas Istanbul 4:0.

D: Real Madrid – Schachtar Donezk 2:1, Sheriff Tiraspol – Inter Mailand 1:3.

(red.)