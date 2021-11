Die Brüsseler Abneigung gegen Grenzzäune

(c) Reuters

An der polnischen Grenze zu Belarus.

Trotz der Krise an der EU-Grenze zu Belarus weigert sich die Kommission, Zäune zu finanzieren. Rechtliche Gründe dafür gibt es nicht, ideologische sehr wohl.

Ein Dutzend Innenminister hat es neulich gefordert, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat es am Dienstag erneut bekräftigt, doch die Europäische Kommission bleibt beharrlich: kein Geld aus dem EU-Budget für die Errichtung von Grenzzäunen oder Mauern an den Außengrenzen der Union. „Wenn Mitgliedstaaten an ihren Grenzen Zäune errichten wollen, können sie das natürlich tun. Aber die Kommission finanziert das nicht“, sagte Ylva Johansson, die EU-Innenkommissarin, vorige Woche im Gespräch mit der „Presse“.