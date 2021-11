Eindeutig Welsch-Klasse

Drucken

Hauptbild • Erst wenn man den Frost pumpern hört, kann man den Welsch lesen. • ÖWM/Armin Faber

Der Welschriesling mit nur 1000 Hektar Anbaufläche blieb bislang unter dem Radar. Neue Ausbaustile und die Besinnung auf seine Tugenden ändern das.

In der österreichischen Weinwelt ist das Burgenland als Rotweinhochburg eine Ausnahme. Bei den weißen Sorten spiegelt man hingegen den Bundestrend: Auch national ist der Welschriesling mit einem Anteil von 7,2 Prozent an der Gesamt-Rebfläche nach dem uneinholbaren Grünen Veltliner die zweitwichtigste Sorte. Der entscheidende Unterschied: Mit knapp 110 Hektar Differenz – 1188 zu 1075 Hektar – trennt im Burgenland den „Welsch“ wenig vom Spitzenplatz unter den weißen Trauben. „Im Gegensatz zum Veltliner hat er bei uns aber auch eine eigene Identität entwickelt“, sagt Franz Ackerl. Der Kleinhöfleiner Winzer steht klar im „Team Welsch“. Er kämpft seit Jahrzehnten für die Rebsorte. Auslöser war ein eigener burgenländischer Klon, den er in seinem Weingarten entdeckt hatte. Unter den drei verschiedenen Typen in einem Weingarten bei Eisenstadt fiel er immer auf: „Er reift später und hat ein feineres Bukett.“