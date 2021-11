Kickl und die "3B" zur Bekämpfung der Pandemie

Türkis-Grün belüge die Bürger „mit immer neuen Heilsversprechen“, kritisiert der FPÖ-Chef und will mit dem „Plan B“ gegensteuern. Er umfasst Freiwilligkeit und ein Impfverbot für Kinder.

Wie die türkis-grüne Bundesregierung das Land führe, sei nicht mehr mitanzusehen, findet FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er ortet eine dringende „Ausstiegsnotwendigkeit“. Denn: Es sei eine „unmenschliche, menschenverachtende Propaganda, die seit Monaten, eigentlich seit Beginn der Pandemie, über das Land ausgerollt wird“, kritisierte der Freiheitliche am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Seine Partei wolle dem ein Ende setzen - mit einem „Projekt der Menschlichkeit und der Empathie“. Genauer gesagt: mit einem „Plan B“.

Das B in diesem Plan stehe für dreierlei, führte Kickl aus. Zum einen stünde das B für „Besserung im Gesundheitsbereich und für Behandlung“. Um eine „frühzeitige Behandlung“, wie er präzisierte. Es gebe nämlich - wie bei anderen Viruserkrankungen - auch beim Coronavirus eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten.

Zum zweiten stehe das B „im rechtlichen Bereich für die Bewahrung der Grund- und Freiheitsrechte“, die seit Monaten sukzessive ausgehebelt würden. Zum dritten stehe das B „aus gegebenem Anlass für Befreiung von einem System der Unterdrückung und des Zwangs, das diese Bundesregierung über das Land ausgerollt hat, unter der Schutzbehauptung, damit etwas Gutes für die Gesundheit der Bevölkerung zu tun“. Tatsache sei vielmehr, meinte Kickl, dass es sich dabei „um eine Lüge mehr auf der endlos langen Lügenliste der Bundesregierung“ handelt.

Kampf den „immer neuen Heilsversprechen“

Ein weiteres Faktum, so Kickl: Die Infektionszahlen steigen, die Intensivbetten füllen sich - und immer mehr geimpfte Personen seien unter den Betroffenen. Man „galoppiert hinein in eine vierte Welle“ - und zwar nicht nur in Österreich, „sondern auch in Ländern, wo es eine hohe Impfquote gibt“. Soll heißen: Der „experimentelle Impfstoff“ sei nicht der versprochene „Gamechanger“ geworden. Und auch die „immer neuen Heilsversprechen“, wie der aktuell propagierte „Booster“, also die Auffrischungsimpfungen, werde es nicht sein.

Vielmehr deute alles darauf hin, „dass wir zu einem System der Impf-Apartheit“ gelangen werden. Um das zu verhindern, „braucht es den Plan B“. Dieser besage, dass jeder, der sich impfen lassen will, das freiwillig nach einer ausführlichen Aufklärung machen könne. Aber: „Impfungen auf keinen Fall für Kinder und Jugendliche - es gibt keinen Grund dafür.“ Und: 3G am Arbeitsplatz gehöre abgeschafft. Weiters sollte ein flächendeckender Antikörpertest in ganz Österreich durchgeführt werden.

