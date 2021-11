Weltweiter Treibhausgasausstoß steuert auf Höchstwert zu

Durch die Pandemie sind 2020 die Treibhausgasemissionen deutlich gesunken – aber nur temporär. Laut einer neuen Analyse sollen die Emissionen noch heuer wieder annähernd das Vorkrisenniveau erreichen. 2022 soll sogar ein neuer Höchstwert möglich sein.

Nach dem Rückgang der Treibhausgasemissionen während der ersten Phase der Corona-Pandemie steigt der Ausstoß nun wieder an. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Forschungsverbundes „Global Carbon Project“. Die rasche Rückkehr zum bisherigen Höchststand von 2019 hat laut Medienberichten selbst die Forscher überrascht.

Während auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow darüber verhandelt wird, wie die Pariser Klimaziele eingehalten werden können, lässt die Prognose der Forscher aufhorchen. Sollten sich die derzeitigen Trends fortsetzen und auch der Verkehr zum Vorkrisenniveau zurückkehren, könnte schon 2022 ein neuer Höchstwert erreicht werden.

Die fossilen CO2-Emissionen dürften 2021 insgesamt bei 36,4 Milliarden Tonnen liegen. Das geht aus Hochrechnungen auf der Basis von Messungen bis Ende Oktober hervor. Das sind etwa 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr und es ist fast so viel wie 2019 (36,7 Milliarden Tonnen). 2020 waren die Emissionen vor allem durch den Rückgang von Industrie, Flug-, und anderem Verkehr während den Lockdowns um rund 5,4 Prozent gesunken.

Hoffnung auf 1,5 Grad lebt

Trotz dem erneuten Anstieg besteht noch immer eine 50-prozentige Chance, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie beim Pariser Klimaabkommen vereinbart. Dazu müssten die CO2-Emissionen bis 2050 weltweit netto null erreichen. Insgesamt können für die Erreichung dieser Ziele nur noch 420 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Das heißt, bis 2050 müssten die Emissionen durchschnittlich jedes Jahr um 1,4 Millionen Tonnen sinken. Würde der Ausstoß in den nächsten Jahren hingegen so weitergehen wie heuer, wäre das CO2-Budget schon in etwa elf Jahren, also Anfang der 2030er Jahre, aufgebraucht.

Getrieben wurde der Anstieg fossiler Emissionen in diesem Jahr laut dem Bericht vor allem durch die wachsende Nutzung von Kohle in China. Das Land ist mit einem Anteil von etwa 30 Prozent der weltweit größte Verursacher von CO2-Emissionen. Während der Treibhausgasausstoß etwa in der EU seit Jahren tendenziell gesunken ist, steigt er in China seit etwa 20 Jahren steil an. Sogar im Krisenjahr 2020 stiegen die Emissionen in China um 1,4 Prozent.

Im Vergleich zu 2019 dürfte 2021 der Treibhausgasausstoß von China um 5,5 Prozent ansteigen. Auch in Indien, in dem der wachsende Energiebedarf ebenso wie in China noch mit fossiler Energie gedeckt wird, wird ein Anstieg von 4,4 prognostiziert. Im Gegensatz dazu dürften die Emissionen in den USA, dem zweitgrößten Verursacher von Treibhausgasemissionen, um 3,7 Prozent sinken. Auch in der EU gehen die Forscher von einem Rückgang um 4,2 Prozent aus.

(APA/red.)