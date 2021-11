Reaktionen auf Kal Penns Coming-Out

Kal Penn schreibt in seinen Memoiren erstmals offen über seine langjährige Beziehung. Aus der Community gibt es Zuspruch.

Kürzlich hat sich der US-Schauspieler Kal Penn, bekannt aus Serien wie Designated Survivor oder den Harold & Kumar Filmen, geoutet. Gegenüber People erzählte der 44-Jährige von seinem Verlobten Josh, mit dem er seit elf Jahren zusammen sei.

Details, die auch in den Memoiren „You can't be serious“ des als Sohn indischer Migranten geborenen Schauspielers nachzulesen sein werden. Hier erzählt Penn, wie er und Josh sich kennengelernt und verliebt haben. „Ich war immer sehr offen mit allen, die ich persönlich getroffen habe, Fremden in Bars aber auch Freunden", so Penn, „jetzt freue ich mich darüber, auch Leserinnen und Leser an meiner Beziehung teilhaben zu lassen.“

Penn arbeitete während der Amtszeit von Barack Obama zwischen 2009 und 2011 auch in der Pressestelle des weißen Hauses, genau während dieser Zeit hätten sich er und Josh kennengelernt. „Ich wollte die Geschichte von meiner Arbeit in Hollywood und D.C. erzählen, aber auch meine Liebesgeschichte mit Josh, und wie wir uns kennengelernt haben.“

Reaktionen aus der Community

Wie die BBC berichtet, fallen die Reaktionen in der queeren asiatischen Community besonders erfreut aus. „Endlich jemand, den ich meinen Eltern zeigen kann“, sagt der 39-jährige New Yorker Naveen Kumar. „Gerade für Jugendliche der südasiatischen Diaspora ist es wichtig, dass einer der wenigen bekannten indischstämmigen Schauspieler offen mit seiner gleichgeschlechtlichen Beziehung umgehen kann“, sagt Fenit Nirappil. Und Priyanka, eine indischstämmige Dragperformerin aus Toronto, meint: „Penns Erfolg als Mainstream-Comedian macht sein Coming-Out noch bedeutsamer.“

(red)