Zwei Rivalen schlucken das Erfolgsunternehmen Zooplus

Es ist eines der wenigen Unternehmen, die in der Dotcom-Zeit vor gut 20 Jahren entstand und diese auch überlebte. Zuletzt ging die Aktie durch die Decke. Jetzt geht Zooplus einen neuen Weg.

Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman (H&F) sowie EQT sind bei der milliardenschweren Übernahme des Online-Tierbedarfhändlers Zooplus am Ziel. Mehr als die Hälfte der Zooplus-Aktionäre nahmen die Offerte an, wie sie am Donnerstag mitteilten. Damit ist die Schwelle von 50 Prozent der Aktien plus einer überschritten, die sich die Investoren als Zielmarke gesetzt hatten. Das finale Ergebnis werde voraussichtlich am Montag veröffentlicht. EQT und H&F wollen Zooplus nach der Übernahme von der Börse nehmen.

Zooplus schraubte zugleich seine Prognose herunter. Als Folge des voraussichtlichen Vollzugs des Übernahmeangebots entstünden dem Unternehmen einmalige Transaktionskosten in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags, teilte das Unternehmen mit. Deswegen dürfte der Betriebsgewinn (EBITDA) im Gesamtjahr in einer Bandbreite zwischen 20 und 35 Millionen Euro liegen, nachdem zuvor noch 40 bis 80 Millionen Euro vorhergesagt wurden.

Rivalen tun sich zusammen

Die beiden Finanzinvestoren bieten 480 Euro je Zooplus-Aktie, die Offerte ist damit insgesamt 3,7 Milliarden Euro schwer. Sie hatten sich Mitte August ein Rennen um das Münchner Unternehmen geliefert und schließlich vergangene Woche auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Das Angebot liegt um 85 Prozent über dem Kurs der Zooplus-Aktie vor dem ersten Anlauf.

Zooplus-Chef Cornelius Patt war im Frühjahr selbst auf die Suche nach einem neuen Geldgeber gegangen. Er will die Expansion im Ausland mit Investitionen beschleunigen, ohne gleichzeitig an der Börse unter dem Erfolgsdruck zu stehen, stets gute Zahlen zu liefern.

Dass sich zwei Rivalen zusammentun, die zuvor gegeneinander um ein Unternehmen gebuhlt hatten, ist in Deutschland selten. 2007 hatten der australische Investor Macquarie und BC Partners letztlich gemeinsam für den Zählerableser Techem geboten. Sie brachten es aber trotzdem nicht auf die angestrebte Mehrheit. Ein Jahr später kam Macquarie allein zum Zug.

(Reuters/red.)