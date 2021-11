AT&S blieb von Chipmangel bisher unberührt

Ein rasches Ende des Halbleiter-Engpasses ist bis jetzt noch nicht in Sicht. AT&S ist für die eigene Entwicklung jedoch zuversichtlich und schraubt die Umsatzerwartungen nach oben.

Der Engpass in der Chipbranche macht dem Leiterplattenhersteller AT&S derzeit keine Probleme. Im eigenen Unternehmen habe es deswegen bisher keine Einschränkungen gegeben, man beobachte die Lage jedoch sehr genau, sagte Vertriebsvorstand Peter Schneider am Donnerstag bei der Pressekonferenz. Dass der Engpass bald wieder vorbei sein könnte, glaubt er aber nicht.

"Der Engpass in der Chipindustrie ist natürlich das große Thema, das uns alle beschäftigt und das den Markt beschäftigt", so Schneider. Laut Schneider liege die Unsicherheit darüber vor allem daran, dass noch unklar sei, wie sich der Mangel an Elektronikteilen auf unterschiedliche Anwendungen auswirken werde. Ein für ihn logischer Schluss wäre es, wenn Hersteller hochpreisige Anwendungen, die auch hohe Margen bringen, präferieren würden. Das geschehe derzeit bereits bei Autoherstellern, die lieber hochpreisige Premium-Modelle verkaufen würden als Modelle aus der Einstiegsklasse.

Chipmangel verursacht enorme Wartefristen

In den Bereichen wo eher wenig Geld verdient werde und die Lieferkette ausgetrocknet sei, werde es dagegen noch länger dauern, bis die Engpässe korrigiert werden würden. Dass der Chipmangel bereits Mitte 2022 wieder vorbei sein könnte, könne er sich "beim besten Willen nicht vorstellen". Bereits jetzt gebe es für neue Autos und Motorräder Wartefristen bis zum Ende des nächsten Jahres. Auch die globalen Lieferketten müssten in Anbetracht des Elektronikmangels neu überdacht und verstärkt werden, sagte Unternehmenschef Andreas Gerstenmayer. Auch für die eigenen Pläne sei die Situation mit Herausforderungen verbunden. So rechnet Gerstenmayer damit, dass für den Ausbau des Werks in Leoben viel Material aus Asien bezogen werden müsse, weil man es hier in Europa nicht bekommen werde.

Steigender Aktienkurs und positive Umsatzerwartung

Für die weitere Geschäftsentwicklung bei AT&S ist das Management aber zuversichtlich. Der Leiterplattenhersteller hat derzeit mehrere Projekte in Planung. Mitte Oktober wurde der Ausbau des Werks in Leoben für rund 500 Mio. Euro angekündigt. In Malaysia wurde überdies mit dem Bau einer Fabrik für die IC-Substrate-Herstellung begonnen.

Aufgrund der Investitionen stieg zwar die Nettoverschuldung seit Beginn des Geschäftsjahres (März 2021) von 509 auf 787 Millionen Euro an, mittelfristig hat sich das Unternehmen aber hohe Ziele für Umsatz und Profitabilität gesteckt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet AT&S mit einem Umsatzwachstum von 21 bis 23 Prozent. Damit hat das Unternehmen seine Erwartungen jeweils nach oben geschraubt. Die Anleger freuten sich über die Ergebnisse. Die Aktie von AT&S zog im Mittagshandel um knapp neun Prozent auf 39,70 Euro an.

(APA)