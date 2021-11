USA: Wahlsieger repräsentieren diskriminierte Gruppen

Die Politik ist in den Vereinigten Staaten vornehmlich männlich und weiß. Jetzt stehen in Boston und New York gleich zwei Politiker an der Spitze, die aus dem Rahmen fallen. Sie sind Hoffnungsträger für Randgruppen, die nach mehr Repräsentation streben.

Weiß, alt und männlich - so oder so ähnlich könnte das Bild eines klassischen Politikers aus den Vereinigten Staaten aussehen. Über Jahrhunderte hinweg hat es in den USA vornehmlich Wahlsiege für jene Personen gegeben, die dieses klassische Schema bedienen. Jetzt fallen gleich zwei Spitzenpolitiker gleichzeitig aus dem Rahmen und sorgen nicht nur mit ihren Erfolgen für Schlagzeilen.

Michelle Wu und Eric Adams haben viele Parallelen. Beide haben das Rennen um wichtige Bürgermeisterposten in den Vereinigten Staaten gemacht, Adams in New York und Wu in Boston. Beide kommen aus dem linken demokratischen Flügel und haben ähnliche Ziele für ihre Amtsperioden. Was aber besonders bezeichnend für die Wahlsieger ist, sind ihre Hintergründe. Sowohl Adams als auch Wu stammen aus Bevölkerungsgruppen, die in den USA oft marginalisiert werden und machen diesen damit Hoffnung.

Eric Adams ist der zweite schwarze Bürgermeister in der Amtsgeschichte von New York. Der ehemalige Polizist möchte vor allem für mehr Sicherheit in der Metropole an der Ostküste sorgen, in der die Kriminalität stetig zunimmt. Selbst in seiner Jugend Opfer von Rassismus gewesen, ist Adams für viele Wähler aus diskriminierten Gruppen ein Hoffnungsträger. Sie wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für Polizeigewalt, die durch Vorfälle wie den Tod von George Floyd in den Fokus gerückt ist.

Michelle Wu bricht mit ihrem Wahlsieg gleich zwei wegweisende Rekorde. Sie ist die erste Frau auf dem Bürgermeisterposten in Boston. Außerdem ist sie als Tochter taiwanesischer Einwanderer Gallionsfigur für die asiatisch-amerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten. Von Kindheit an hätte sie verstanden, dass ihr Familie aufgrund deren Herkunft in ihrer eigenen Heimat unsichtbar ist, so Wu in ihrer Kampagne. Es ist das erste Mal in fast 200 Jahren, dass kein weißer Mann an der Spitze von Boston steht, wie die Washington Post berichtete.

Die beiden designierten Stadtoberhäupter entstammen Randgruppen. Tatsächlich repräsentiert aber Wu etwa viel eher die demographische Lage, als ihre Vorgänger. Weiße machen weniger als die Hälfte der Einwohner von Boston aus. In New York ist es sogar nur ein Drittel.