Frau in Park eines Wiener Spitals tot aufgefunden

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die 31-Jährige durch Fremdverschulden ums Leben gekommen sein könnte.

Am Donnerstagmorgen ist in einer Parkanlage am Gelände eines Wiener Krankenhauses eine reglose Frau gefunden worden. Mitarbeiter des Spitals, die die Frau fanden, brachten sie in den Schockraum des Spitals, wo jedoch nur mehr der Tod festgestellt werden konnte.

Bei der Toten handelt es sich um eine 31-jährige Frau, die in der Psychiatrie des Krankenhauses untergebracht und seit dem gestrigen Tag als abgängig gemeldet worden war. Da Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, wird der Leichnam in den nächsten Tagen obduziert, hieß es von der Polizei.

