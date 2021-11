Wirbel um Richard David Precht: Wen muss ein Moderator wann stoppen?

Die Diskussion über öffentlich geäußerte Meinungen und fragliche Fakten zu Corona hat einen neuen Protagonisten: den Philosophen Richard David Precht. Ein Podcast mit Markus Lanz sorgte für viel Kritik.

Seit September kann man den Talkshow-Moderator Markus Lanz und den Philosophen Richard David Precht über verschiedenste Themen plaudern: Sie haben einen gemeinsamen Podcast unter dem naheliegenden Titel "Lanz & Precht". Die Pandemie war dabei zum ersten Mal am vergangenen Freitag das dominante Thema - was vor allem Precht in die Kritik brachte.

Im "Spiegel" konnte man etwa unter dem Titel "Wer ist Dr. Wirrkopf und wenn ja, wie viele wirklich?" eine dezidierte Abrechnung mit dem Bestseller-Autor lesen. Precht sei intellektuell abgestürzt und schwadroniert nun beim Coronathema auf "Querdenker"-Niveau, stand da. Die "Frankfurter Rundschau" fragte ebenso: "Markus Lanz und Richard David Precht auf Seiten der 'Querdenker'?" Und der "Stern" forderte schon im Titel: "Markus Lanz, Sie hätten Prechts Schwurbelei stoppen sollen!“ Was hatte Precht gesagt?