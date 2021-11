Werk X: Hitlers Angst vor Schmetterlingen

Die Toxic Dreams liefern in Meidling eine rasante Show. Yosi Wanunus Stück „The Adventure of Yoli Balulu . . . “ versteckt unter flachen Witzen gehörig viel Tiefgang.

Zwei Protagonisten und ihre sechs Begleiter auf der Suche nach diversen Identitäten. Ihre elementare Frage: „Wer bin ich?“ Ebenso stark wirkt eine weitere Frage, die mittendrin die Perspektive verschiebt: „Wo bin ich?“ Dazu läuft im Hintergrund der Bühne ein Video mit einem der Hauptdarsteller: Sphärenmusik, Yoli Balulu (Markus Zett) in langer weißer Unterhose und Zwangsjacke im total weißen Raum, wie aus der Zeit geworfen. Er ruft nach einem Theatermacher, der diese dramatische Konstellation erfunden hat: „Peter Brook! It's so empty here. Where are you?“