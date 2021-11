Wien: Mehr Scooter-Sheriffs auf Patrouille

Der Ordnerdienst, der bisher in einer Probephase in der Wiener Innenstadt unterwegs war, wird verstärkt – und künftig auch an anderen neuralgischen Orten kontrollieren.

Der sogenannte Scooter-Sheriff, der seit Ende Mai in einer Pilotphase in der Wiener Innenstadt unterwegs war, bekommt ab kommender Woche Verstärkung: Der Sheriffdienst, der für mehr Ordnung im Leihscooter-Chaos sorgen soll, wird zudem über die Grenzen des ersten Bezirks hinaus ausgebaut.

Künftig werden an vier (statt wie bisher drei) Tagen in der Woche – dienstags, freitags, samstags und sonntags – jeweils gleich zwei Scooter-Sheriffs im Team unterwegs sein. Und das nicht nur wie bisher im ersten Bezirk – sondern auch an anderen neuralgischen Punkten, an denen besonders viele Menschen auf E-Scootern unterwegs sind: auf der Mariahilfer Straße, am Spittelberg, Donaukanal und im Prater.