Mallorca wird zum Magneten für Flüchtlinge

Auf den Balearen stranden immer mehr Migranten. Mallorca droht neuer Flüchtlingshotspot zu werden – wie die Kanaren.

Es ist ein windstiller Tag, an dem die jungen Männer am Strand des nordalgerischen Küstenorts Cap Djinet aufbrechen. Dicht an dicht sitzen die 17 Passagiere in dem Boot. Am Heck des kleinen Kahns ist ein Außenbordmotor befestigt, der die Algerier in etwa 48 Stunden nach Mallorca bringen soll. Einer der Männer filmt die Abfahrt. Man sieht auf dem Video, das durch das Internet geistert, wie sie guter Dinge sind.