Das erstaunliche Überleben einer Acht-Parteien-Koalition

Zum ersten Mal seit Jahren wurde in Israel wieder ein Budget beschlossen. Der abenteuerliche Anti-Netanjahu-Bund hält.

Tel Aviv. Israels bunte Acht-Parteien-Regierung hat eine ihrer bisher schwersten Bewährungsproben überstanden – und ihre mittelfristigen Überlebenschancen damit erheblich erhöht. In der Nacht auf Donnerstag stimmte die Knesset, das Parlament, mit knapper Mehrheit für einen neuen Staatshaushalt, den ersten seit dreieinhalb Jahren. „Ein Feiertag für den Staat Israel!“, jubelte Ministerpräsident Naftali Bennett nach der erfolgreichen Abstimmung auf Twitter.

61 Abgeordnete stimmten für den Etat, 59 dagegen. Bis spätestens 14. November musste die Regierung den Haushalt verabschieden, andernfalls hätte die Knesset sich automatisch aufgelöst, und es hätte zu Neuwahlen kommen müssen – wieder einmal.

Eine Krise jagte die nächste

Den letzten Haushalt hatte die Knesset im März 2018 für 2019 verabschiedet. Seitdem diente dieses Budget notgedrungen als Basis für die Folgejahre. Denn bald darauf mündete eine Politkrise in einen Kreislauf aus Wahlen, ergebnislosen Koalitionsverhandlungen und Neuwahlen, der erst im Frühling 2020 kurzzeitig durchbrochen wurde: Der langjährige Premier Benjamin Netanjahu bildete damals eine Koalition aus rechten und zentristischen Parteien, die jedoch kein Jahr später an einem Streit um die Verabschiedung eines Haushalts zerbrach. Aus den folgenden Wahlen im März 2021 ging die aktuelle Acht-Parteien-Koalition unter Bennett hervor, die rechte, linke und arabische Kräfte vereint.

Viele Beobachter prophezeiten dem abenteuerlichen Bündnis ein rasches Ende; Netanjahu, der widerwillig in die Opposition ziehen musste, spricht bis heute von einer „temporären“ Regierung und verspricht seinen Anhängern bei jeder Gelegenheit, bald selbst wieder das Amt des Regierungschefs zu übernehmen. Mit der Verabschiedung des Haushalts jedoch hat Bennetts Regierung eine unmittelbare Bedrohung ihres Fortbestehens aus dem Weg geräumt.

Der neue Haushalt ist 165 Milliarden Euro schwer. Vorgesehen sind höhere Ausgaben für Bildung, öffentliche Transportmittel, technologische Infrastruktur und den arabischen Sektor: Die vernachlässigte Infrastruktur arabischer Städte zu stärken und gegen die dort ausufernde Kriminalität vorzugehen, zählt zu den Schlüsselforderungen der arabischen Ra'am-Partei, mit vier Mandaten kleinster Partner in Bennetts Koalition. Das Budget sieht außerdem Reformen im Bankwesen, bei der Lebensmitteleinfuhr und den regulatorischen Prozessen bei der Firmengründung vor. Zudem sollen die Steuern auf Einweggeschirr steigen, das viele israelische Familien in großen Mengen verbrauchen. Kritiker behaupten, dieser Schritt treffe vor allem sozial schwache Bevölkerungsschichten.

Finanzminister Avigdor Lieberman wiederum verweist auf Anstrengungen, die allgemein hohen Lebenshaltungskosten zu senken, etwa durch die geplante Vereinfachung von Lebensmittelimporten. „Es ist Zeit, das Land wieder in die Spur zu bringen“, verkündete Lieberman auf Twitter, „und ein soziales und verantwortungsbewusstes Budget für die Zukunft zu verabschieden“.

Ex-Premier stimmt falsch ab

Netanjahu wirft der Regierung vor, in Wahrheit die Preise für Strom, Benzin, Obst und Gemüse in die Höhe zu treiben und die Steuern zu erhöhen, entgegen Bennetts Wahlversprechen. „Bennett tut immer das Gegenteil von dem, was er verspricht“, stichelte er auf Twitter. Der Premier beschrieb Netanjahus Kritik als „gestörte Delegitimierungskampagne und Fake News“.

Kurz darauf erhielt Bennett unerwartete Unterstützung des Oppositionschefs: Im Zuge der vielen Abstimmungen über das Budget, die sich bis in die Morgenstunden hinzogen, stimmte Netanjahu in einem Punkt versehentlich für den Haushalt. „Es passiert, dass man beim Wählen durcheinanderkommt“, kommentierte Netanjahu auf Twitter. „Fragt alle, die für Bennett gestimmt haben.”