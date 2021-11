Wirtschaftsbund sieht mehr Jobs offen als AMS

Der Wirtschaftsflügel der ÖVP hat eine Firma mit der Auswertung aller online inserierten Stellen beauftragt und kommt zu dem Schluss, dass rund 250.000 Jobs offen sind. Das nützt er als Munition für die Arbeitsmarktreform.

Gibt es eine Reform, will jeder seine Anliegen platzieren. Aktuell wird in Österreich über das Arbeitslosengeld diskutiert. Die Arbeitslosenversicherung soll umgebaut werden. Der ÖVP schwebt ein „degressives“ Modell vor. Also ein Arbeitslosengeld, das zu Beginn höher ist und mit Dauer der Arbeitslosigkeit sinkt. Die Grünen wollen allerdings keine Kürzungen. Und Arbeitsminister Martin Kocher, der auf einem ÖVP-Ticket in der Regierung sitzt, machte klar, dass die bessere finanzielle Absicherung in der Arbeitslosigkeit ein Hauptziel der Reform ist.

Auch wenn er noch nicht sagt, in welche Richtung es gehen soll: Derzeit deutet vieles darauf hin, dass das Arbeitslosengeld erhöht und mit einer oder mehreren „Stufen“ versehen wird. Dann hätten die Grünen etwas bekommen und die ÖVP könnte für sich verbuchen, dass sie das degressive Modell umgesetzt hat. Die Reform soll aber erst nächstes Jahr fixiert werden, es ist also noch Zeit.

Als Hardliner in der Debatte kann man den Wirtschaftsbund bezeichnen. Geht es nach dem Wirtschaftsflügel der ÖVP, würde die Reform vor allem strengere Zumutbarkeitsbestimmungen und deutliche Einschnitte beim Arbeitslosengeld bedeuten. Damit sollen Arbeitslose bewegt werden, auch Jobs anzunehmen, die nicht hundertprozentig ihren Vorstellungen entsprechen – und beispielsweise etwas weiter entfernt von ihrem Wohnort sind. Denn der Arbeitskräftemangel sei in den Betrieben derzeit das Thema Nummer eins. Die Unternehmer würden dringend Menschen suchen, „die bereit sind, in der Früh aufzustehen, und willens sind, eine Leistung zu bringen“, sagte Generalsekretär Kurt Egger am Donnerstag.

Die Personalsituation sei nämlich dramatischer als bis jetzt angenommen.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) vermeldete für Ende Oktober 112.155 offene Stellen, die sofort verfügbar sind. Aber viele offene Stellen würden beim AMS nie aufscheinen und deshalb nicht in der Statistik vorkommen. Der Wirtschaftsbund hat deshalb eine IT-Firma beauftragt, auszuwerten, wie viele Stellen tatsächlich verfügbar sind. Das Unternehmen hat online ausgeschriebene Stellen mittels einer Software gezählt. Durchsucht wurden die Jobplattform des AMS und die größten Online-Jobplattformen des Landes. Mit dem Resultat, dass aktuell 247.548 Jobs verfügbar seien. Dem gegenüber standen Ende Oktober 269.514 Arbeitslose, plus noch einmal 71.628 Menschen in AMS-Schulungen.

Die Schlussfolgerung des Wirtschaftsbundes: „Auf einen Arbeitssuchenden kommt eine offene Stelle“, sagt Egger. Dabei würden nicht mehr nur spezialisierte Fachkräfte gesucht, sondern querdurch.

Alle Arten von Mitarbeitern gesucht

Das AMS hatte erst im Frühling seine hauseigene Jobsuchmaschine um externe Stellenanzeigen von Unternehmenswebsites und Karriereportalen erweitert. Die Plattform „Alle Jobs“ soll Arbeitssuchenden einen noch umfassenderen Überblick über verfügbare Stellen ermöglichen. In die offizielle Arbeitsmarkt-Statistik, die das AMS monatlich veröffentlicht, fließen aber nur jene Jobs ein, die dem AMS direkt gemeldet werden.

Die offenen Stellen der Zahl der Arbeitslosen gegenüberzustellen ist aber nicht nicht ganz so einfach: Oft passt die Qualifikation der Arbeitslosen mit den angebotenen Stellen nicht zusammen. Außerdem leben Arbeitslosen oft nicht dort, wo viele Jobs verfügbar sind: Aktuell suchen etwa Tourismusbetriebe im Westen Österreichs viele Mitarbeiter für die Wintersaison.

Es scheinen auch nicht alle Menschen beim AMS auf, die theoretisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Man fasst sie in der Gruppe der sogenannten stillen Reserve zusammen: Frauen etwa, die lang bei den Kindern zu Hause waren und gern arbeiten würden, wenn es ein passendes Angebot gäbe. Oder Schulabbrecher, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Wie auch Teilzeit-Beschäftigte, die gern auf Vollzeit aufstocken würden. (hie)