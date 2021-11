China baut Atom-Arsenal rasant aus

Das Pentagon warnt in einem Bericht, die Volksrepublik entwickle mehr Nuklearwaffen als erwartet. Dies dürfte das gefährliche Wettrüsten in Ostasien weiter anfeuern.

Der Bericht des Pentagons hat eine hochexplosive Kernbotschaft: China rüste sein Nukleararsenal deutlich schneller auf als noch vor Kurzem angenommen. „Die Volksrepublik China beabsichtigt wahrscheinlich, mindestens 1000 Sprengköpfe bis 2030 zu haben“, heißt es in dem Dokument, das am Mittwoch veröffentlicht worden ist. Derzeit, so schätzt das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri, verfügt die Volksrepublik lediglich über ein Drittel davon.