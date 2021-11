Feministinnen, die Transfrauen fürchten

(c) imago images/ZUMA Wire (Dave Rushen via www.imago-images.de)

Friedlich? Eine gereckte Faust in Regenbogenfarben bei der "Black Trans Lives Matter"-Demo in London.

Die als transphob attackierte Philosophin Kathleen Stock quittiert ihren Uni-Job: Über eine Hexenjagd, aber auch radikalfeministische Ängste.

„Ding Dong the Witch is Dead“, zitiert ein Instagram-Posting „Der Zauberer von Oz“, neben einem Bild der bösen Hexe des Westens. Gemeint ist die britische Philosophin Kathleen Stock. Transaktivisten haben in den letzten Tagen Stocks Abgang von der Uni Sussex gefeiert. Jahrelang wurde wegen „Transphobie“ gegen sie Stimmung gemacht, ihre Kündigung gefordert, zuletzt auch mit Demos, diffamierenden Graffiti, Aufklebern. Die Uni hat nicht nachgegeben, doch nachdem die Gewerkschaft sich nicht hinter Stock gestellt hat, beschloss diese, nun selbst zu gehen.