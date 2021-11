Was tun gegen das Coronavirus? Bund und Länder beraten

(c) imago images/ZUMA Wire (Matias Basualdo via www.imago-images.de)

Heute Abend beraten Regierung und Landeshauptleute das weitere Vorgehen in der Pandemie. Viele befürworten bundeseinheitliche Regeln, nicht so das Burgenland.

8594 neue Infektionen mit dem Coronavirus, 1826 an Covid-19 erkrankte Patienten im Spital, 352 von ihnen auf Intensivstationen. Die am Donnerstag - nach einer Datenkorrektur - bekanntgegebenen Zahlen stellen den diesjährigen Höchststand an Neuinfektionen dar. Und: den dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie in Österreich. Wien preschte deswegen umgehend vor und verschärfte die geltenden Maßnahmen, auch Oberösterreich legte eine Gangart zu. Der Bund gibt sich noch zögerlich. Das könnte sich heute, Freitagabend, aber ändern: Die Regierung hat die Landeshauptleute zu einem Coronagipfel nach Wien geladen. Gegen 20 Uhr sollen die Ergebnisse präsentiert werden.

Schon jetzt steht fest: Zahlreiche Wissenschafter und Mediziner sprechen sich für eine Verschärfung der derzeit geltenden Maßnahmen aus und damit für ein Vorziehen der restriktiveren Schritte aus dem türkis-grünen Stufenplan. Auch die Mehrheit der Landeshauptleute plädierten zuletzt für bundesweit einheitliche Maßnahmen - sei der aktuelle Fleckerlteppich doch schwer verständlich. Niederösterreich könnte sich durchaus "weitgehendes 2G im Freizeitbereich" vorstellen, also "Einschränkungen für Ungeimpfte, aber nicht für Geimpfte bzw. Genesene“, hieß es vorab aus dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Für das Burgenland kommen hingegen keine weiteren Verschärfungen in Frage, ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) unter Hinweis auf die hohe Impfquote - sie liegt bei rund 70 Prozent - im Lande bereits wissen.

Umsetzung der "Booster-Impfungen

Tatsache ist: Am Donnerstag waren die Neuinfektionen massiv angestiegen, um fast ein Drittel auf fast 8600 Fälle. Das sind nur mehr um 1000 weniger als der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020. Die Ampelkommission setzte - erstmals seit Ende April - wieder ganz Österreich auf rot. Auch die Zuwächse bei den Spitalszahlen waren besorgniserregend: 1826 Covid-19-Patienten wurden am Donnerstag in Krankenhäusern behandelt, 352 auf Intensivstationen.

Stark zugenommen haben zudem die Impfdurchbrüche. Deshalb wird beim Gipfel auch über möglichste schnelle Umsetzung der "Booster-Impfungen" und eine zusätzliche Testpflicht für Geimpfte und Genesene diskutiert. Letztere haben auch mehrere Experten vorgeschlagen - ebenso FFP2-Pflicht in (öffentlichen) Innenräumen, 2G für Gastronomie, Friseur und Veranstaltungen und Rückkehr ins Homeoffice.

(Red./APA)